Nesten ingen kom for å høre om Branns planer for kvinnefotball

Klubbens styreleder tolker det lave oppmøtet som et tegn på at ingen er uenige i at Sandvikens kvinnelag skal gå inn i Brann.

Utenom folk med verv og stillingsforhold i Sandviken og Brann, var det svært få som kom for å høre om den historiske satsingen på kvinnefotball i Brann.

32 minutter siden

Det var så åpenbart at det var det første styrelederen valgte å kommentere da han åpnet tirsdagens medlemsmøte i Brann:

– Vi skulle selvsagt gjerne hatt full sal, sa Birger Grevstad.

Veldig få hadde kommet for å høre om klubbens satsing på kvinnefotball og sammenslåing med Sandviken. Han kunne speide utover knapt 30 oppmøtte i en av restaurantene på Stadion, de fleste med verv eller ansettelsesforhold enten i Brann eller Sandviken.

Bare rundt ti kunne regnes som «vanlige» interesserte.

– Men vi må tolke det som et tegn på at det er umåtelig lite motstand mot kvinnelag i Brann. Jeg regner med at rommet hadde vært fullt om folk hadde vært uenige, sa Grevstad til en viss humring i rommet.

Han vet hva han snakker om. Tidligere i år fikk styret kraftig kritikk fra medlemmene da Brann ville legge kunstgress.

Tirsdag ble det ikke diskusjon i salen før den mulige innføringen av VAR i herrenes eliteserie ble tema helt mot slutten av medlemsmøtet.

Sandvikens Mette Hammersland har stor tro på sammenslåingen med Brann.

Går inn i Brann i 2023

– Vi må jobbe for interessen. Jeg tror ikke det kommer automatisk selv om vi går inn i Brann, sier Sandviken-nestor Mette Hammersland.

Hun holdt et følelsesladd innlegg, men understreker at hun og Sandviken «ikke har opplevd én vond dag» i sammenslåingsprosessen med Brann.

– Nå er vi sterke, og vi har noe å tilføre Brann, sier Hammersland.

– Er du skuffet over det manglende oppmøtet og lave engasjementet?

– Det tolker jeg som at de som ikke kommer, tenker at dette går sine gang, sier Hammersland.

Tidligere på møtet fikk Per Arne Flatberg, styremedlem i Brann, fortelle uforstyrret i en halvtime om hvorfor Brann ønsker å inkorporere landets beste kvinnelag, Sandviken, og dermed få sitt eget kvinnelag.

Planen er at Sandviken skifter navn til Brann fra neste sesong, og at Sandvikens topplag opphører å eksistere og blir en del av Brann fra og med 2023.

Forutsatt at medlemmene stemmer det gjennom på ekstraordinært årsmøte neste måned.

Styremedlem i Brann, Per Arne Flatberg, kunne avsløre at det vil bli ansatt egen sportssjef for kvinner dersom sammenslåingen med Sandviken går i orden.

– Skulle vært større engasjement

– Det er forventninger om at herreklubbene skal bidra til kvinnefotballen, og det skal vi gjøre, sa Flatberg.

Da han var ferdig og åpnet for spørsmål eller respons, svarte salen med taushet.

Før styreleder Grevstad fikk salen til humre igjen.

– Den som tier, samtykker, utbrøt styrelederen.

Overfor BT etter møtet var Grevstad klar på at det er det eneste rette for Brann å få kvinnelag. Han anbefaler på det sterkeste at klubbens medlemmer stemmer ja til at Sandviken går inn i Brann.

– Er du skuffet over at ikke flere ser ut til å bry seg?

– Jeg synes det skulle vært større engasjement, men det har med holdninger å gjøre, sier Grevstad.

Han velger å dra et historisk perspektiv på spørsmål om folk ikke er interessert i kvinnelag.

– Kvinnefotballen ligger 100 år bak herrefotballen. Det kommer en utvikling, og vi må bare stå i det og kjenne vår besøkelsestid. Dette er fremtiden, sier Grevstad om satsingen på kvinnelag i Brann. Han viser til at interessen for kvinneidrett er stor i andre sammenhenger enn fotball.

– Bare se på seiling, alpint eller håndball, sier Grevstad.

– Jeg har lenge fundert på hvorfor ikke flere engasjerer seg, sier Brann-medlem Trond Olav Solberg.

– Viktig at Brann har damelag

Trond Olav Solberg var en av få medlemmer som hadde møtt opp for å høre om det som vil bli en historisk satsing i Brann.

– Det er rart ikke flere kom, og at engasjement ikke er større på slike møter, med tanke på hvor mange som har noe å si på Facebook og slikt, sier Solberg uten å kunne huske mange diskusjoner om Sandviken og Brann på internett.

43-åringen er oppvokst på Landås og partoutkortinnehaver. Medlem har han vært siden det han omtaler som «Skarsfjord-bråket».

– Jeg synes det er viktig at Brann har kvinnelag. Det betyr noe for hele byen at det satses på kvinner også, at Brann er for alle, sier Solberg.

Sandviken har han aldri gått og sett på, men han tror han kommer til å se noen kamper med Branns eventuelle kvinnelag.