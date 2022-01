Reagerer på mangfoldet i toppen av norsk fotball: – Det er rimelig blendahvitt

– Fordommer kommer i mange slags former. Noen ganger også uten at man tenker over det, sier Lillestrøms sportssjef.

Lillestrøms Simon Mesfin er eneste sportssjef i Eliteserien med minoritetsbakgrunn.

Fotballen skryter ofte av å være et sted der alle skal kunne finne tilhørighet. I toppklubbenes spillerstaller finnes et stort mangfold. Dette gjenspeiles ikke i ledelsen av de samme klubbene eller på trenerbenken.

Sportssjefen i Lillestrøm, Simon Mesfin, er nemlig den eneste mørkhudede i Eliteserien med en sportslig lederrolle.