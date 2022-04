Reagerer på Knutsens «overgrep»-utsagn: – Burde aldri sagt det

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen får kritikk for måten han valgte å ordlegge seg på etter hjemreisen fra Roma.

PÅ SIDELINJEN: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen under den første kvartfinalen mot Roma på Aspmyra.

17. apr. 2022 20:41 Sist oppdatert nå nettopp

Omtrent et døgn etter at hans Bodø/Glimt tapt 0–4 mot Roma i den evige stad – med Knutsen på tribunen etter tunnelbråket med Romas keepertrener Nuno Santos – snakket Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen med NRK fredag kveld.

– Det jeg har vært med på er et overgrep. Så sterke ord vil jeg bruke. Det har vært en ambivalent følelse å stå i det, men akkurat nå er jeg ferdig med det, sa Knutsen til NRK da han landet på Bodø lufthavn fredag kveld.

I sosiale medier har Knutsen fra flere fått kritikk for å omtale det som «et overgrep».

Blant dem er Bodø/Glimt-supporter Gard L. Michalsen, som tidligere har vært redaktør i blant andre E24 og Medier24.

«Behandlingen av Kjetil Knutsen den siste uken har ikke vært et «overgrep». Mulig han opplever det, men burde aldri sagt det. Det devaluerer et ord som er forbeholdt alvorligere saker med reelle ofre. For noen av disse kan en slik ordbruk oppleves som respektløst», skriver Michalsen på Twitter.

I Twitter-tråden tar han et oppgjør med måten Bodø/Glimt har kommunisert etter bråket på Aspmyra forrige torsdag.

– En fotballklubb som Glimt, som er så gjennomprofesjonell på alle områder, jobber overraskende lite profesjonelt og strategisk med kommunikasjonen sin, utdyper Michalsen overfor VG – og fortsetter:

– Som Glimt-fan har jeg selv latt meg engasjere etter tunnelbråket, jeg var på stadion begge kampene, men Glimt har åpenbart ikke holdt hodet kaldt gjennom kommunikasjonen. De krasjlandet helt ved å være så høy og mørk om en video som viste seg å vise ingenting. Og når Knutsen bruker ord som «overgrep» er det dumt av mange årsaker.

– Og det er mye å mene om både Romas skitne spill og UEFAs behandling, men å bruke et ord som «overgrep» passer ikke inn i denne sammenheng. Det er et ord som betyr langt mer alvorlige ting, og for mange mennesker vil det også oppleves som negativt at det ordet brukes om en konflikt i toppidrett mellom privilegerte fotballspillere og trenere, mener Michalsen.

PÅ FØRSTE RAD: Gard L. Michalsen på Stadio Olimpico under Roma mot Bodø/Glimt torsdag kveld.

– Enorm respekt for KK, men dette begynner å minne om en som ikke er helt «tuned in» på realiteten i europeisk fotball, skriver Tor-Kristian Karlsen på Twitter om Kjetil Knutsens utsagn.

Karlsen har jobbet for en rekke internasjonale klubber, som Bayer Leverkusen, Watford, Hannover 96 og Monaco, i rolle som speider eller sportsdirektør. Han skriver i en melding til VG at han ikke ønsker å utdype Twitter-meldingen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Kjetil Knutsen gjennom Bodø/Glimts medieteam, men Knutsen har gitt beskjed om at han ikke har noen kommentar til saken. Klubbens daglige leder, Frode Thomassen, uttaler imidlertid følgende:

«Bruken av begrepet ’overgrep’ er ikke forbeholdt en definert gruppe i samfunnet. Analogt kan man si at dersom en opplever seg mobbet på en arbeidsplass/skole så er det per definisjon mobbing, blir man angrepet fysisk og trakassert over tid, så er det et overgrep».

Knutsen får støtte fra høyskolelektor Dag Inge Fjeld fra Høyskolen Kristiania, som foreleser i reklame og markedsføring. Han tror ikke saken har skadet omdømmet til Glimt-treneren.

– Min reaksjon da jeg så at han ble henvist til tribunen, var at dette var veldig urettferdig. Urimelig var det ordet jeg tenkte, urimelig og urettferdig. Når han da sier at det var et overgrep, så tenker jeg, at de fleste tenker at det var et overgrep mot ham som en trener, sier Fjeld, og legger til at det er begrep som bringer med seg andre konnotasjoner.

– Mange reagerer kanskje på grunn av den mer klassiske bruken av begrepet?

– Det er sånn som skjer. Jeg tror ikke det er noe å lage så mye bråk for. Jeg tror de fleste har sympati med Knutsen. At det her var lille Bodø/Glimt, sensasjonslaget i Europa, som helt sikkert ble utsatt for terging og en eller annen form for konspirasjon av Mourinho. Det er noe råttent over det hele. Det her var «stakkars» suksesstrener Knutsen fra et av Europas mest «Askeladden-lag». Så tror jeg det må være lov å si at han følte at dette var et overgrep. Det er i alle fall min mening, som fotballinteressert, og jeg skjønner hvor man vil, men jeg tror det blir å gjøre én fjær til fem høns.