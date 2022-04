Dortmund-sjef til VG: Tror Haaland er påvirket av overgangshysteriet

MÜNCHEN (VG) (Bayern München-Borussia Dortmund 3–1) Erling Braut Haaland ble vitne til at Bayern München feiret klubbens 32. Bundesliga-tittel med seier i «Der Klassiker». Etterpå svarte ledelsen om nordmannens fremtid.

Etter å ha sett Bayern München vinne 3–1, tidvis utspille eget lag og feire ligatittelen her på Allianz Arena, entret Borussia Dortmund-trener Marco Rose medierommet rundt 40 minutter etter kampslutt.

Etter å ha erkjent at Bayern München var langt bedre, svarte 45-åringen på spørsmål om lagets norske superspiss. Haaland har scoret 18 mål på 21 kamper denne Bundesliga-sesongen, men foran 75.000 tilskuere i «Der Klassiker» ble det tøft.

– Situasjonen han er i gjør kanskje at han blir tenkende på det han står i, sier Rose til VG.

Dortmund-sjefen tok seg nærmest i uttalelsen underveis, og modererte seg deretter.

– Men jeg har en følelse av at han er 100 prosent fokusert. Han blir bedre og bedre, sier Rose, som var tydelig skuffet.

LANGT NEDE: Dortmund-trener Marco Rose var misfornøyd med tapet for Bayern München, som avgjorde kampen om Bundesliga-tittelen.

I forbindelse med den historiske matchen ble sportsdirektør Michael Zorc spurt av tyske Sky Sports om Haaland vil ende opp i England til sommeren, med visshet om Manchester City-rapportene som har versert i lang tid.

– Det vil ikke komme som en fullstendig overraskelse for oss, uttaler Zorc, noe som umiddelbart skapte overskrifter her i Tyskland.

Samtidig er fremtiden til Bayern München-målmaskin Robert Lewandowski usikker. Bundesliga-toppscoreren kan bytte klubb til sommeren hvis kontrakten ikke blir forlenget. Det kan igjen føre til at Bayerne vil jobbe hardt for å hente Haaland som erstatter. Etter å ha feiret ligatittelen gjorde ikke Lewandowski noe for å dempe supporternes frykt for at han drar.

– Vi vil ha et møte snart, men det har ikke skjedd noe spesielt til nå. Situasjonen er ikke lett for meg, sier Lewandowski til Sky Sports, uten å svare på et direkte spørsmål om han selv ønsker å bli værende.

På praktfulle Allianz Arena måtte Haaland se Serge Gnabry starte folkefesten for den tyske giganten fra München etter bare 15 minutter. Over 70.000 feststemte tilskuere brølte av glede da den tyske landslagsspilleren banket inn 1–0 fra 16 meter, mens noen tusen tilreisende i den gulkledde Dortmund-svingen fortvilte.

Etter matchen løp spillerne og dynket hverandre med øl fra gigantiske Paulaner-glass servert av damer i tradisjonelle lederhosen-kostymer.

SCORET IGJEN: Lewandowski tok imot hyllesten fra Allianz Arena.

Etter Gnabrys ledermål fikk Haaland sin største sjanse i matchen, men avslutningen gikk til side for stolpen da han skjøt med høyrefoten fra hjørnet av 16-meteren – hardt presset av Bayerns Lucas Hernández.

I motsatt ende av banen utnyttet deretter Bundesliga-toppscorer Robert Lewandowski en grov feil av Dortmund-stopper Dan Axel Zagadou og plasserte inn 2–0 mellom bena på keeper Marwin Hitz

På tribunene skålte «Die Roten»-fansen med pils og sang taktfast:

«Deutscher Fussballmeister! Deutscher Fussballmeister! Deutscher Fussballmeeeeeeister, FCB!»



Fakta Bayern-rekord Klubber med flest seriemesterskap på rad i de fem store fotballigaene for menn i Europa: 10: Bayern München (Tyskland), 2013–22. 9: Juventus (Italia), 2012–20. 7: Lyon (Frankrike), 2002–08. 5: Juventus, 1931-35, Torino (Italia), 1943, 1946-49, Real Madrid (Spania), 1961-65, 1986-90, Inter (Italia), 2006–10. Vis mer

Fem minutter etter pause reduserte Emre Can på straffe for Dortmund, men Haaland og hans lagkamerater kom aldri nærmere. I stedet satte vidunderbarnet Jamal Musiala (19) inn 3–1 like før slutt til jubel som nesten kunne høres de 14 kilometerne til München sentrum – som lørdag er befestet av klubbens røde farger.

– Vi gir bort for enkle scoringer. Men vi hadde også noen sjanser selv. Erling hadde to, Marco (Reus) hadde to. Men det er ikke godt nok, sier Dortmund-trener Marco Rose til VG og tyske medier etter matchen.

Triumfen er Bayern Münchens 32. nasjonale seriemesterskap. Ingen andre kan matche antallet. Dominansen er like total nå som før. 10 Bundesliga-titler på rappen er makeløst i tysk sammenheng.

EN GIGANT: Leon Goretzka var igjen stor på midtbanen til Bayern München.

I lørdagens kamp viste Lewandowski og lagkameratene stor klasse spesielt i den første omgangen som ble brukt til å avgjøre både storoppgjøret og Bundesliga-sesongen 2021/2022.

For Haaland varte det som kanskje er nordmannens siste Der Klassiker i 87 minutter. Da gikk 21-åringen av bananen etter å ha begravd ansiktet i hendene ved midtstreken da Musiala avgjorde til 3–1.

Før det hadde Haaland hatt to halvsjanser uten å lykkes. Mens et skudd fra 16 meter traff nettveggen i første omgang, reddet Bayern-kaptein Manuel Neuer jærbuens andre avslutning etter hvilen.

DEPPET: Erling Haaland fortvilet på Allianz Arena lørdag kveld.