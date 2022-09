– De er topp europeisk klasse

Vi snakker mye om Erling Braut Haaland, men Serbias kruttpakke på topp er ikke mye dårligere.

Dusan Vlahovic jublet sammen med tremålsscorer Aleksandar Mitrovic i 4–1-seieren over Sverige.

Nå nettopp

Landslagssjef Ståle Solbakken var tydelig etter å ha sett opptak av hvordan Serbias offensive arsenal herjet med våre svenske naboer lørdag kveld.

– De er topp europeisk klasse. Det blir tøft. Vi må være perfekte defensivt.

Et shaky norsk forsvar og en kamprusten keeper ble satt på prøve av Slovenia i Ljubljana lørdag, men Serbias VM-klare landslag er et hakk opp. Det er mye kraft i stjernetrioen på topp. De må stoppes, hvis ikke kan gruppeseieren i Nations League ryke.

Norge trenger ett poeng på Ullevaal tirsdag kveld for å være sikret status som A-nasjon ved neste runde av Nations League i 2024.

Fronttrio

Serbia har hatt ry på seg for å være uberegnelige og ustabile. Men når de er «på», så er de veldig «på».

Den offensive trioen Aleksandar Mitrovic, Dusan Tadic og Dusan Vlahovic kan skape trøbbel for ethvert forsvar. Som da de på overtid mot Portugal i fjor sikret VM-plassen.

Et innlegg fra Tadic ble kraftfullt headet i mål av Mitrovic. Dermed var Serbia klare for det kommende VM-et, mens Cristiano Ronaldo og Portugal måtte ut i playoff.

Nettopp Mitrovic er en kraftpakke av en spiss og nådeløs på dødballer. Han scoret tre mot Sverige i helgen, to av dem med hodet, og hinket av banen med skade. Men både han selv og landslagssjef Dragan Stojkovic hevder spissen er klar for Ullevaal-møtet.

28-åringen er en håndfull for enhver forsvarer. Sterk, smart og fullstendig konge i boksen.

Serbias kaptein og nummer 10, Dusan Tadic, i aksjon mot Sveriges Daniel Sundgren i Beograd lørdag.

Målkonge

Det snakkes mye om Haaland og hans avslutninger, men Mitrovic er ikke noe særlig dårligere foran mål.

Han er imidlertid en litt annen type. I motsetning til eksplosive Haaland virker «Mitrogol» mer tung og treg. Men han er en type spiss som gir absolutt alt i hver eneste duell med midtstoppere og forsvarsspillere.

Blant annet var Liverpool-stopper Virgil van Dijk i kjempetrøbbel i serieåpningen mot Mitrovics Fulham i august. Serberen scoret to mål i den kampen og er totalt oppe i seks Premier League-mål denne sesongen.

Forrige sesong smadret han scoringsrekorden på nest øverste nivå i England. Serberens 43 seriemål var helt avgjørende for at Fulham i vår rykket opp til Premier League.

28-åringen bøtter inn mål. For Serbia er han allerede oppe i 49 landslagsmål, det er mye alderen tatt i betraktning.

I kalenderåret 2022 har Fulham-spissen 32 mål på 37 kamper for klubb og landslag. Til sammenligning har Haaland 33 mål på 31 kamper.

Den tidligere storspilleren Dragan Stojkovic er landslagssjef for Serbia.

«Topp, topp kvalitet»

189 centimeter høye Mitrovic blir en nøtt å knekke for Norges forsvar, men han er ikke alene i front. Tekniske gode Dusan Vlahovic (22) er en helt annen type. Eksplosiv og mer bakromsspiss, ikke helt ulik Haaland. Han har noterte seg for over 20 Serie A-mål de to foregående sesongene. Mens kaptein Dusan Tadic (33) er dirigenten og tilretteleggeren i Serbias offensive spill.

10-eren var toppscorer i nederlandske Eredivisie med 28 mål i Ajax’ enorme 2019-sesong.

– Vi må være gode kollektivt. Alle må kjenne sine roller og utøve det til perfeksjon. De tre på topp er topp, topp kvalitet. De har et offensivt arsenal som veldig få har, mener Solbakken.

Han telte seg frem til 9–1 i målsjanser da Serbia slo Sverige. Men han minner om at Norge klarte å stoppe et Serbia med Mitrovic og Tadic i den første Nations League-kampen. Da var ikke Juventus-stjernen Vlahovic med.

Norge har en serbisk trio de må ta hensyn til, mens i Serbia går forhåndspraten i hvordan de skal stoppe Haaland.

– Haaland har noen veldig gode kvaliteter, og det gjelder å holde konsentrasjonen oppe, sier Serbias landslagssjef, Dragan Stojkovic. – Jeg håper at vi klarer å nøytralisere ham, men vi kommer ikke til å bruke mannsmarkering, sier den tidligere storspilleren.

Norge klarer seg med 0–0 for å vinne Nations League-gruppen. Mye er gjort om de får kontroll på Serbias sterke fronttrio.

Norge–Serbia, TV 2 kl. 20.45