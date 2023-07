Brann bekrefter signering av spiller fra Serie A

Danske Magnus Warming (23) forlater Serie A-klubben Torino, og har signert en kontrakt med Brann ut 2027.

DANSK DYNAMITT: Branns nye danske spiller Magnus Warming (t.h.) sammen med sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen – også han dansk. Vis mer

Det bekrefter Brann på sine hjemmesider fredag kveld.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne spennende muligheten og håper for min og klubben sin del at vi ender høyt oppe på tabellen i år, sier Warming.

– Dette er en spennende offensiv spiller som vi har fulgt med på lenge. Nå har han fått forsøke seg ute i Europa og har med seg erfaring derfra. Slik jeg kjenner han som spiller så vil han forhåpentligvis passe godt inn i vårt system, sier Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

Warming vil være klar for spill for Brann 1. august. Ifølge VGs opplysninger skal overgangssummen ligge et rundt 700.000 euro, tilsvarende 7,9 millioner kroner etter fredagens kurs.

Angriperen var forrige sesong lånt ut fra Torino til tyske Darmstadt, der han spilte 18 kamper på nest øverste nivå.