Rapinoe med ny milepæl: Kapteinen følelsesladet etter legendens valg

AUCKLAND (VG) (USA – Vietnam 3–0) Her feirer USAs ferske kaptein Lindsey Horan (29) med legenden Megan Rapinoe (38). Det er kanskje ikke så rart at kapteinen scorer etter at Rapinoe kom på banen. De har nemlig et helt spesielt bånd.

14 debutanter er i USAs VM-tropp, men det ble ikke spesielt stor utfordring for de regjerende verdensmesterne i åpningskampen mot Vietnam.

USA sikter mot sin tredje strake VM-tittel på rad, og det målet bidro VM-debutant Sophia Smith til med to scoringer og en målgivende.

Mange fans både utenfor og på stadion var kledd i USA-tøy fra topp til tå, og på tribunen hørte man «USA, USA» titt og ofte.

Men da Megan Rapinoe, denne gangen med blått hår, kom inn for sin kamp nummer 200, nådde lyden nye høyder.

Hun ble den 14. amerikanske spilleren til å nå det antallet landskamper, i det som blir hennes siste VM.

Etter at den amerikanske ligaen er over, legger Rapinoe skoene på hyllen. Det annonserte hun før VM, for å unngå å ta oppmerksomheten fra laget i VM.

Kaptein Lindsey Horan har nesten ikke ord for hvor mye Rapinoe betyr og har betydd for det amerikanske laget.

– Hun har vært massiv. Jeg kan snakke så mye om hva hun har gjort for å sette oss i den posisjonen som USA har fått i verden, og hva hun har gjort for kvinnefotball generelt. Hun har satt det på kartet og hatt en enorm tilstedeværelse i det, sier Horan til VG.

Spissen med det blå håret for anledningen, er Horans aller største forbilde.

– Hun var mitt store forbilde da jeg vokste opp. Hun er bare en helt annen type spiller. Hun er så intelligent, og måten hun har utviklet seg og tenker om spillet, er så likt med hvordan jeg tenker og spiller på banen, sier Horan.

FEIRER SAMMEN: Lindsey Horan og Megan Rapinoe. Vis mer

Hun gruer seg til den dagen Rapinoe ikke lenger er til stede på landslaget.

– Det er vanskelig å tenke på at dette blir hennes siste mesterskap og at hun skal pensjonere seg, sier Horan.

Derfor har det amerikanske laget lagt en plan.

– Det er også en måte å feire henne på. Ved å vinne turneringen og la henne avslutte karrieren på den måten, ville vært fantastisk, sier hun.

Hun er stolt over at hun har vært en del av Rapinoes fotballiv så lenge.

– Hun har vært en stor stemme for dette laget, for kvinner og alle i landet vårt med alt hun står for. Det er skikkelig kult. Hun er noe helt eget. Hun er den alle har lyst å se – det er helt spesielt. Hun tar alt på sine skuldre og står frem hver eneste gang, sier Horan.

Kapteinen får støtte fra USAs hovedtrener Vlatko Andonovski.

– I dette VM-et har hun en litt annen rolle enn sist, men rollen er ikke noe mindre. Vi vet at for å klare å vinne dette VM-et så trenger vi det beste av Megan Rapinoe både på og utenfor banen. Vi vet det, laget vet det og Megan vet det. Vi er alle på samme linje og gleder oss over det, sier Andonovski.