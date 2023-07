Drama før avspark: Hegerberg forlot banen

HAMILTON (VG) (Sveits - Norge 0–0, kampen pågår) Ada Hegerberg forlot banen like før avspark. En kjenning i lysken er årsaken, skriver landslagets mediesjef.





Ada Hegerberg stod i startoppstillingen til landslagssjef Hege Riise. Hun gikk ut av spillertunnelen med laget, stilte seg opp for nasjonalsangen, men like før avspark gikk hun målrettet ut av banen.

– En sjokkartet start for Norge, det her, sier Viaplays kommentator Kasper Wikestad.

Roma-spiller Sophie Román Haug kom inn som erstatter for Hegerberg på topp. Etter fire og et halvt minutt spilt, annonserte speakeren på stadion at det var et bytte fra Norge.

Landslagsslege Trygve Hunemo opplyser at Hegerberg fikk en kjenning i lysken på siste sprint under oppvarmingen. Det skriver landslagets pressesjef.

Dermed er to av Norges beste spillere ute av startoppstillingen. Caroline Graham Hansen ble benket før start.

Landslagssjef Hege Riise gjorde flere bytter i startoppstillingen mot Sveits. Både Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Julie Blakstad ble plassert på innbytterbenken etter åpningskampen. Inn kom Amalie Eikeland, Vilde Bøe Risa og Emilie Haavi.

Det var derimot ikke ventet at Hegerberg ikke skulle spille, og nå må Norge klare seg uten toppspilleren i det som er en viktig kamp for videre avansement i VM.

