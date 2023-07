Hegerberg forlot banen med skade før 0–0 i skjebnekampen mot Sveits

HAMILTON (VG) (Sveits – Norge 0–0) Ada Hegerberg (28) forlot banen like før avspark i skjebnekampen mot Sveits med en lyskeskade. Det eneste som er sikkert før siste gruppespillskamp er at Norge må vinne.









Ada Hegerberg sto i startoppstillingen til det norske laget. Hun gikk ut av spillertunnelen med laget, stilte seg opp for nasjonalsangen og gikk deretter i ringen som spillerne pleier å stille seg for siste peptalk.

Der ble hun ikke lenge. Like etter gikk hun målrettet av banen, før beskjeden kom at hun hadde fått en skade på oppvarming.

Selve kampen endte med ett poeng for Norge, som ligger i sist i sin gruppe.

Likevel kan Hege Riises lag gå videre om de slår Filippinene i siste kamp, og får bedre målforskjell enn laget de havner likt på poeng med.

Roma-spiller Sophie Román Haug kom inn som erstatter for Hegerberg på topp.

Etter fire og et halvt minutt spilt, annonserte speakeren på stadion at det var et bytte fra Norge.

– Hun fikk en kjenning i lysken i en av de siste spurtene. Vi ville ikke ta noen sjanser, sier assistenttrener Ingvild Stensland til Viaplay i pausen.

– Hun ble med på sangen, hva tenkte dere da? Skulle Roman Haug få varme opp?

– Hun kjente det i spurten og ga beskjed så fort hun kjente at det ikke gikk, sier Stensland.

Dermed var to av Norges beste spillere ute av startoppstillingen. Etter 56. minutter ble Caroline Graham Hansen byttet inn til sin 100. kamp for Norge. Ut gikk Amalie Eikeland.

Her sitter Hegerberg på benken, godt pakket inn:

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Å miste en så god spiller rett før start er jo alltid dramatisk, men det så ikke ut til at det påvirket så veldig, sa NRKs ekspert Elise Thorsnes til VG underveis i kampen.

Hun mener at Román Haug har gode kvaliteter som Norge kunne dra nytte av.

– Man får mange innleggssituasjoner og der er Haug veldig god. Hun jobber godt defensivt og er et godt oppspillspunkt, fortsatte hun.

Til tross for et hardtarbeidende Norge, slet det norske laget med å skaffe seg tre poeng.

Flere dødballmuligheter dukket opp like før slutt, men et kompakt Sveits satte en stopper for de sjansene.

Like før slutt ble Ingrid Syrstad Engen og Marit Bratberg Lund byttet inn.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Med poengdeling mot Sveits, seiler det sveitsiske laget opp på toppen av gruppen med fire poeng. Bak kommer New Zealand og Filippinene med tre poeng hver.

Norge ligger nederst i gruppen med ett poeng, og både norsk seier og målforskjell kan påvirke om det norske laget tar seg videre til sluttspillet etter siste kamp som spilles søndag.

Norge fikk hjelp av Filippinene tidligere tirsdag, da de slo vertsnasjon New Zealand 1–0. Se målet her:

Landslagssjef Hege Riise gjorde flere endringer i startoppstillingen mot Sveits. Både Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Julie Blakstad ble plassert på innbytterbenken etter åpningskampen. Inn kom Amalie Eikeland, Vilde Bøe Risa og Emilie Haavi.

Det var derimot ikke ventet at Hegerberg ikke skulle spille, og skaden kan potensielt gjøre Hegerberg usikker til kampen mot Filippinene.