Ødegaard tar lærdom av skuffelsen: – Det gjør fortsatt vondt

Smerten av å tape serietittelen sitter fortsatt i for Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (24). Nordmannen tror imidlertid skuffelsen kommer til å gjøre London-klubben sterkere.

BARE NESTEN: Fem poeng var det som skilte Arsenal og Manchester City sist sesong. Kaptein Martin Ødegaard kjenner fortsatt på skuffelsen. Vis mer

Det sier Ødegaard i et stort intervju med Sky Sports der han oppsummerer sist sesong.

– Det er blandede følelser. Vi er stolte over hvor langt vi er kommet og hvor mye vi har forbedret oss de siste årene. Å være der oppe og kjempe om tittelen mot et lag som har vunnet alt, er et steg i riktig retning for oss. Samtidig gjør det fortsatt vondt å være så nærme å vinne, sier Ødegaard.

Den nye Arsenal-drakten smerter også for fansen. Se video under.

Arsenal toppet tabellen i 248 dager. Aldri før har et lag ledet så lenge uten å bli mester til slutt. «The Gunners» endte til slutt fem poeng bak Manchester City.

Ødegaard bidro med 15 mål og syv målgivende pasninger, hans beste sesong noensinne.

– Drømmen vår var å vinne. Det er det vi vil oppnå. Det gjør fortsatt vondt, men vi må bruke det vi har lært fra forrige sesong på en god måte, akkurat som vi gjorde året før der igjen. Da gikk vi glipp av Champions League-spill, men vi kom tilbake enda sterkere og bedre forberedt, sier Ødegaard.

Annenplassen var Arsenals beste plassering i Premier League siden 2015/16. Også da ble de nummer to, den gang bak Leicester. Det har nå gått 19 sesonger siden klubben vant i 03/04. Siden den gang er det blitt tre annenplasser.

For at det skal lykkes på forsøk nummer tyve, har Arsenal forsterket seg kraftig denne sommeren. Declan Rice, Kai Havertz og Jurriën Timber er hentet inn for mer enn 2,5 milliarder kroner. Aldri før har de brukt så mye i et overgangsvindu.

– Alle signeringene kan gi laget noe. De er gode spillere og flotte karakterer også. De tilpasser seg godt til klubben allerede. Nå er det veldig viktig at vi har en god tropp, for vi skal spille i Champions League, delta i mange turneringer og spille svære kamper, sier Ødegaard.