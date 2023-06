The Athletic: Liverpool jakter Leipzig-spiller Szoboszlai

Den ungarske landslagsspilleren Dominik Szoboszlai (22) kan bli Liverpools neste sommersignering, ifølge The Athletic-journalisten David Ornstein.

CUPVINNER: Her feirer Dominik Szoboszlai den tyske cuptittelen. Ungareren scoret det ene målet da RB Leipzig vant 2–0 mot Eintracht Frankfurt. Vis mer

Ifølge den anerkjente journalisten virket en signering lite sannsynlig tidligere denne uken, men i løpet av de siste 24 timene skal saken ha endret seg.

Nå skriver Ornstein i The Athletic at «Liverpool har fått troen på at en avtale er mulig».

Dominik Szoboszlai er god venn med Erling Braut Haaland etter at de to spilte sammen i Red Bull Salzburg. I 2021 dro midtbanespilleren videre til RB Leipzig.

GODE VENNER: Erling Braut Haaland og Dominik Szoboszlai da de to spilte i Red Bull Salzburg.

Ifølge Ornstein skal Szoboszlai ha en utkjøpsklausul på 70 millioner euro.

Szoboszlai står med 32 landskamper for Ungarn. I løpet av dem har han notert seg for syv mål.