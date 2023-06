Utsolgt for kebab etter stjerne-besøk: «Vi vil ha det samme som Haaland»

Tirsdag besøkte Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge og Stefan Strandberg Tåsen Cafébar for å runde av landslagssamlingen i Oslo. I dag melder restauranten at de er utsolgt for varer og måtte stenge lenge før tiden.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Privat / Jaskiret Singh Bal





21.06.2023 18:03 Oppdatert 21.06.2023 18:29

Det skriver Tåsen Cafébar på Facebook onsdag ettermiddag.

Det bekrefter også sjef for stedet, Jaskiret Singh Bal, overfor VG.

Han forteller om en voldsom «Haaland-effekt».

– Vi selger bare kebab. Vi hadde jo produsert varer og mat til klokken 21:00 i dag. Det er jo da vi stenger. Men på grunn av rushet som har vært etter omtalen fra Haalands besøk er det tomt, sier han, og forteller at det nå står «stengt» på inngangsdøren.

STENGT DØR: Tåsen Cafébar lukket døra onsdag kveld.

Stedet har fått mye omtale siden Norges fotballstjerner rundet av seierskvelden mot Kypros med et besøk til Tåsen Cafébar. VG har skrevet om besøket. Godt.no har testet kebaben.

Fakta Fakta om kebab En gjennomsnittskebab inneholder mellom 600 og 800 kalorier, men kan selvsagt variere veldig.

Kebab er en tyrkisk spesialitet.

Kebab er ofte fylt med en rekke ingredienser som kjøtt, grønnsaker, saus og eventuelt ost.

Det er vanlig å bruke lam, får, kylling eller kalkun i en kebab. Kilde: forklarmeg.com/store norske leksikon. Vis mer

Singh Bal forteller at de lager alt kjøttet selvsom for eksempel marineringen. Ingenting er ferdigprodusert. Derfor er det ikke bare å hente inn nye varer til kebabene de selger.

– Jeg hadde troen på en Haaland-effekt, men jeg trodde ikke på en effekt på dette nivået. Det er helt rått. Tenk at en verdensstjerne kommer til lille Tåsen, sier Singh Bal.

– Vi har blitt tatt litt på senga. Jeg har nå dessverre stått i døren og sagt til noen at vi er utsolgt. Men alle forstår det og sier til meg at de visste det kom til å skje.

Haaland har tidligere snakket om hvor mye han liker kebab og at det er hans favorittmat.

– Favorittmaten min er ting vi ikke kan spise så ofte. Jeg elsker kebab og kebabpizza. Jeg absolutt elsker det, sa han til Gary Neville i et intervju med Sky Sports.

Gjestene som har kommet inn i løpet av onsdagen er stort sett helt nye kunder.

– 70 prosent av de som har vært her i dag kom på grunn av at de hadde lest det i media. De sa «vi vil ha det samme som Haaland». Det bør kanskje komme på menyen, sier Tåsen Cafébar-sjefen og humrer godt.

– Men vi åpner igjen i morgen klokken 12:00. Da skal vi være klare.