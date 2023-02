Norsk dommer får uvanlig oppdrag i gresk hatoppgjør: – En anerkjennelse

Espen Eskås (34) får et svært uvanlig oppdrag når han skal dømme kampen mellom AEK Athen og PAOK i Hellas. I 2018 ble oppgjøret en stor skandale da PAOK-eier Ivan Savvidis stormet banen med en revolver i beltet.

Greske Super League skriver på eget nettsted at Espen Eskås fra Bækkelagets Sportsklub skal dømme PAOK-AEK på Toumba stadion i Thessaloniki førstkommende søndag.

Det er for øvrig klubben til Oslo-gutten Ivan Näsberg som kom fra Vålerenga i juli 2022. Adrian Pereira, back i Rosenborg, har også en fortid i klubben.

NFFs dommersjef Terje Hauge kan forklare hvordan dette har kommet til:

– Vi har et veldig tett samarbeid med FIFA når det gjelder dommere til ligakamper i enkelte land. Det er flere utenlandske dommere som dømmer i den greske ligaen. Vi har fått henvendelser tidligere, men da har vi og Espen takket nei, med tanke på timingen, sier han til VG.

– Men nå passet det veldig bra, siden han har vært på Marbella og hatt treningskamper og treningsuker.

Terje Hauge mener denne typen kamp er en glimrende anledning for den 34 år gamle kamplederen til å utvikle seg.

– Espen har jo nettopp vært med på samlingen til elitedommerne, så det tyder på at UEFA også ønsker å tilrettelegge for Espen i sesongen som kommer.

– Det er en glimrende erfaring å hente for han. Det er en anerkjennelse for han personlig og våre dommertalenter.

– Det virker som en høyrisikokamp når det kommer til sikkerhet. Er dere sikre på at den blir ivaretatt for Eskås?

– Grunnen til at de henter inn nøytral dommer er at de ikke ønsker noen «historie» på noen av dommerne i disse oppgjørene. Vi tar som en selvfølge at sikkerheten er i orden og blir ivaretatt.

Det er snakk om to klubber fra de to største byene i Hellas, to klubber som deler både historie, klubblogo – og intenst engasjement, som av og til bikker over.

Årsaken til at det er norsk dommer i oppgjøret skal være det betente forholdet mellom klubbene som gjør det vanskelig for hjemlige dommere å ta oppdraget.

Rivaliseringen var lenge først og fremst på banen, men siden den greske cupfinalen i 2017 (2–1 til PAOK) har det tatt seg kraftig opp.

Men historien går langt tilbake i tid. I følge gresk presse kan man finne lunken stemning tilbake til 1920-tallet, da en rekke immigranter kom fra gamle Konstantinopel - der store deler av Istanbul i Tyrkia nå ligger.

Begge klubber bruker en «to-hodet ørn» i klubbemblemet for å hedre det gamle Byzantine-riket fra Konstantinopels tid - men de to klubbene valgte ulike farger og har siden vært bitre rivaler.

PAOK-eier Ivan Savvidis stormet banen med en revlovler i beltet i 2018.

Forholdet ble verre i 2018 da AEK vant ligaen, seks poeng foran PAOK. Sistnevnte ble trukket tre poeng etter at eier Ivan Savvidis stormet banen i oppgjør mot AEK med en revolver (!) i beltet.

Den greske ligaen ble satt på vent og alle kamper innstilt på ubestemt tid, før den kom i gang igjen.