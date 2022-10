The Athletic: Haaland har utkjøpsklausul på to milliarder

Det engelske nettstedet hevder at Haaland kan kjøpes ut av kontrakten for to milliarder kroner i 2024.

NY DETALJ I KONTRAKTEN: The Athletic hevder å ha nye opplysninger i Haalands kontrakt med Manchester City.

Jonas Bucher, VG

NTB, VG

11. okt. 2022 10:11 Sist oppdatert nå nettopp

Punktet i Manchester City-kontrakten skal ifølge The Athletic arrow-outward-link kun gjelde for klubber utenfor Premier League. Haaland skrev tidligere i år under en avtale på fem år med de regjerende seriemesterne.

Tidligere denne måneden avviste arrow-outward-link City-trener Pep Guardiola påstandene om klausuler for andre klubber overfor VG.

– Det er ikke sant. Han har ikke en klausul for Real Madrid eller noen andre lag, sa Guardiola.

Men ifølge nettstedet er det en klausul i Haalands kontrakt. Den slår inn sommeren 2024 og gjelder for alle klubber utenfor Premier League.

Les også Hevder Real Madrid blir prioritert i Haalands City-kontrakt

Utkjøpsbeløpet starter på 200 millioner euro (2,08 milliarder kroner), men The Athletic skriver at summen blir mindre for hvert år som er igjen av Haaland-avtalen. Jærbuen er i utgangspunktet bundet til City fram til juni 2027.

I tillegg til en svær overgangssum må også kjøpende klubb betale kostnader knyttet til agenthonorar og bonuser. Totalsummen for nordmannen vil bli astronomisk høy for en eventuell ny klubb.

Haaland har bøttet inn mål for de lyseblå fra Manchester i debutsesongen. Han står med 20 mål og tre målgivende pasninger etter kun 13 kamper.

Tirsdag kveld venter et nytt møte med FC København i Champions League. For en uke siden vant Manchester City 5-0 i egen storstue, og Haaland scoret to mål mot danskene før han ble byttet ut i pausen.