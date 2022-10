Slik forklarer Wenger Liverpool-nedturen: – Núñez fungerer for øyeblikket ikke

Liverpool ligger på en skuffende 9. plass i Premier League. Arsène Wenger (72) peker på spissbyttet som en viktig årsak.

BENKET: Det har gått alt annet enn bra for Darwin Núñez i Liverpool de to siste månedene.

9 minutter siden

Rekordkjøpet Darwin Núñez kom da Sadio Mané ble solgt til Bayern München.

– Laget har den samme kjernen og samme type spill. Men Liverpool er mindre effektive når de vinner ballen enn de har vært, spiller mindre i lengderetningen og Nunez fungerer for øyeblikket ikke for dem. En stor investering sitter på benken, sier Wenger om Darwin Núñez.

Uruguay-spissen skal ha kostet Liverpool bortimot 800 millioner kroner i innkjøp fra Benfica. Summen kan øke til over milliarden om Nunez vinner individuelle priser og Liverpool vinner Champions League.

Akkurat nå er nyinvesteringen slettes ikke der. I 3–3-kampen mot Brighton lørdag kom han inn som innbytter det siste minuttet. Etter å ha kommet fra landslagssamling hvor han scoret for Uruguay mot Canada i Bratislava.

For Liverpool har Núñez slettes ikke fulgt opp de 26 seriemålene i Portugal sist sesong. Han har ikke scoret i Premier League siden åpningskampen mot Fulham for to måneder siden. Det har ikke gått bra for Núñez etter nedskallingen og utvisningen mot Crystal Palace 15. august.

KRITISK: Liverpool har ikke imponert Arsène Wenger de siste ukene.

I Champions League har han gått målløs av banen etter bare 52 minutters spill i de to åpningskampene. Tirsdag kveld venter Rangers. Liverpool har åpnet med et stygt bortetap (1–4) mot Napoli og en knepen hjemmeseier (2–1) over Ajax, skottene har to strake tap og 0–7 i målforskjell.

Sadio Mané scoret i fjor 23 mål for Liverpool og var ofte på plass når det var viktig. Senegaleseren scoret i begge CL-semifinalene og satte tre mål mot Manchester City i sesongavslutningen i våres.

– De har mistet Sadio Mané som var en topp spiss og en spiller for de store anledninger. Han hadde den aggressive stilen og besluttsomheten da det gjaldt som mest: «Jeg vil score uansett hva som skjer», beskriver Arsène Wenger.

– Det er vanskelig å måle hva Liverpool har mistet. Men de savner noe de hadde, beskriver franskmannen som ledet Arsenal i 22 år og til tre Premier League-titler og syv FA Cup.

Tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher peker på Liverpools midtbaneledd som det store problemet.

– Det er så åpent og så uorganisert, sier Sky Sport-eksperten og mener at en spiller som Fabinho har vært milevis fra formen. Carragher påpeker at Liverpool har ofte har kommet under – som mot Brighton.

– En stor bekymring, mener mannen med 737 kamper for Liverpool.

– Det er nøkkelspillere som ikke er i form, da blir det sårbart, sier Arild Skjæveland – journalist i Liverpool.no. arrow-outward-link

Han trekker frem Trent Alexander-Arnold, Fabinho og Virgil van Dijk i negativ retning.

– Ser ut som det er konsentrasjonsproblemer. De gir vekk store sjanser hver eneste kamp. De spiller på en måte, som hadde vært naturlig å spille når de var i god form. Jeg lurer om det er verdt å spille så risikabelt når det er så lite belønning man får igjen på det. Man kan ikke skylde på skader lenger. Jeg håpet at den lange pausen med en måned uten ligakamper skulle snu mot Brighton, men du sitter aldri og føler deg trygg på at de finner en måte å vinne på, sier Liverpool-kjenneren.