Fulham-treneren raser mot VAR - får støtte fra Haaland

Fulham-trener Marco Silva var rasende etter at VAR ikke annullerte Manchester Citys andre scoring.

Publisert: 02.09.2023 21:02

Nå får han støtte fra Erling Braut Haaaland.

– Jeg synes også det var offside. Jeg synes synd på dem. Jeg ville vært rasende hvis jeg var dem. Det må være en forferdelig følelse, sier Haaland i et intervju med beIN Sports.

Situasjonen han snakker om skjedde på stillingen 1–1 i kampen mellom Manchester City og Fulham. Nathan Aké stanget ballen i mål. En offsideplassert Manuel Akanji forstyrret tilsynelatende keeper Bernd Leno.

RASENDE: Marco Silva ga tydelig uttrykk for hva han mente om at scoringen til Nathan Aké ble stående. Vis mer

De fleste forventet at VAR skulle annullere scoringen, men etter en sjekk fra videodommerne ble målet stående.

– Alle som spiller fotball og kjenner spillet noenlunde vet med hundre prosent sikkerhet at VAR må annullere den scoringen. Jo mer du ser den, desto mer vet du at den må bli underkjent, sier Fulham-trener Marco Silva til BBC.

– Det er umulig for VAR ikke å se det, fortsatte Silva.

Jan Åge Fjørtoft var klinkende klar i Viaplay-studio:

– Det er bare tull og tøys. Vi kan ta fram alle paragrafer. Vi ser helt klart at Leno har noen mellomsteg. Han tror at Akanji kan røre den ballen og må da vente litt. Det er helt uforståelig. Det må sitte folk på VAR-rommet med fotballforståelse. De må se at Leno venter med å kaste seg før Akanji kommer borti ballen, sa Fjørtoft.

Uansett ble ikke scoringen avgjørende for kampen. Manchester City vant 5–1 etter et hattrick av Erling Braut Haaland.