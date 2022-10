Kristiansund mot nedrykk etter nytt poengtap

(Kristiansund – Haugesund 0–1) Kristiansund fikk god hjelp i Sandefjord, men greide ikke gjøre jobben selv. Det lukter nedrykk med fire kamper igjen av sesongen.

NEDRYKKSFARE: Snorre Strand Nilsen depper etter at Haugesund satte inn kampens første mål etter et drøyt kvarter.

16. okt. 2022 18:56 Sist oppdatert nå nettopp

Scoring av Julius Eskesen tidlig i førsteomgang sørger for at nedrykk på Nordmøre nærmer seg en realitet.

– Nå er det litt tomt. Jeg skal innrømme det. Vi kommer ikke opp på det nivået vi ønsker, vi mangler det siste giret. Likevel spiller vi en ok kamp. Vi kunne straffet dem mye hardere enn det vi gjør, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til Discovery+.

– Det er utrolig at vi ikke scorer mål i dag. Det er litt tomt, også hører man om resultatet på Østlandet som går i vår favør, fortsetter Michelsen og henviser til Sandefjords hjemmetap mot Jerv. arrow-outward-link

Kristiansund ligger etter den 26. eliteserierunden på direkte nedrykk – med fem poeng opp til Sandefjord på playoff-plassen. Luken var også på fem poeng før dagens runde, men Kristiansund greide ikke utnytte at Sandefjord røk på et overraskende 1–2-tap hjemme mot tabelljumbo Jerv.

Dette var kampen Kristiansund helst skulle hatt tre poeng. Neste helg venter Bodø/Glimt på Aspmyra, og bodøværingene har alt å spille for i Eliteserien.

Dette er Kristiansunds gjenværende kamper:

23. oktober: Bodø/Glimt (b)

30. oktober: Aalesund (h)

6. november: Sarpsborg 08 (b)

13. november: Jerv (h)

Mens det spøker på Nordmøre, så tok Haugesund et stort steg mot eliteseriespill 2023 med seieren søndag. Haugesund har ti poeng ned til Sandefjord.

– Vi kan tyde på at vi er safe nå. For første gang dette året kan vi se oppover (på tabellen) og ta igjen et lag eller to, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til Discovery+.

JUBEL: Julius Eskesen jubler etter Haugesunds flotte 1–0-scoring.

Heldansk nettkjenning

Kampens første nettsus kom etter 13 minutters spill da Haugesund rullet flott rundt Kristiansund-forsvaret. Danske Peter Therkildsen la inn et hardt og lavt innlegg mot landsmann Eskesen som flikket ballen strålende bak keeper Sean McDermott.

Haugesund fortsatte trykket etter scoringen, og det var gjestene som var nærmere 2–0 enn det nedrykkstruede Kristiansund var 1–1 før pause.

Selv om det ikke sprudlet all verden av hjemmelaget offensivt, følte de seg nok kanskje snytt for et straffespark noen minutter før pause. Keeper Egil Selvik meide ned KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad som måtte byttes ut etter duellen.

– Keeperne er fredet. Han går gjennom Dan Peter. Sett denne duellen midt på banen der en utespiller er først på ball og meier ned en spiller. Jeg synes det er klink straffe. Det er hensynsløst, sier Christian Michelsen.

FRISPARK: I situasjonen mellom Egil Selvik (keeper) og Dan Peter Ulvestad ble det blåst frispark i favør Selvik.

Kristiansund hadde nok av muligheter til å score søndag med Faris Pemi i hovedrollen. Helt alene gjennom med Selvik greide ikke Kristiansund-angriperen å score. Han hadde hele målet å sikte på, men avslutningen gikk rett på en stillestående keeper.

Like før slutt tuppet samme mann ballen i tverrliggeren fra fire meters hold. Marginene var på Haugesunds side.

Dermed ble Julius Eskesen matchvinner i det som var hoveddommer Tommy Skjervens 400. eliteseriekamp.

Haugesund kan sikre plass i Eliteserien 2023 med seier hjemme mot Lillestrøm neste helg.