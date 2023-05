Haaland holdt tale for lagkameratene etter den historiske rekorden

MANCHESTER (VG) (Manchester City – West Ham 3–0) En «pinlig berørt» Erling Braut Haaland (22) røper at han ble tatt på sengen av lagkameratenes hyllest etter sin ferskeste Premier League-rekord. Etterpå takket han lagkameratene.







03.05.2023 23:36 Oppdatert 04.05.2023 00:18

Nordmannen virket tom for ord og en smule utladet da han stilte til intervju hos Viaplay om lag 40 minutter etter kampslutt.

– Jeg har hatt et par intervjuer. Jeg vet ikke, hva gjør jeg egentlig etter kamp? Jeg holdt en liten tale i garderoben og chillet i garderoben, sier Haaland i intervjuet som du kan se i videovinduet øverst.

«Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg er veldig glad. Tusen takk, folkens!» sier Haaland i et klipp fra garderoben som er lagt ut på Twitter-kontoen City Xtra.

– Det er en god del som må takkes. Jeg hadde ikke hatt sjans uten lagkameratene mine, med alle målgivende fra dem. Trenerne og Pep, uten tvil, for den måten vi spiller på som gjør at vi skaper så mange sjanser og mål. Familien og alle vennene rundt meg. De setter jeg ufattelig stor pris på. Jeg er stolt og glad i dag, sier Haaland til Viaplay.

70 minutter ut i 3–0-seieren over West Ham stormet nordmannen gjennom. Med en lekker chip over målvakt Lukasz Fabianski, ble han historisk med sitt 35. mål for sesongen:

Ingen spillere har klart å score like mange på én Premier League-sesong. Tidligere delte han rekorden med Alan Cole og Alan Shearer (begge 34 mål).

Etter kampen ble han overrasket da hele laget sto æresvakt. Han avslører at han ble pinlig berørt. Overfor Sky Sports omtaler han det som «veldig smertefullt».

– Jeg hadde ikke peiling om noe som helst. Det var et «løye» og stort øyeblikk, sier Haaland til Viaplay.

Målet var også hans 51. i alle turneringer denne sesongen. Rekorden for antall mål i alle ligasammenheng av en spiller i den engelske toppdivisjonen går helt tilbake til 1927/28-sesongen, da «Dixie» Dean scoret 63 mål.

Samme mann har også rekorden for antall scoringer i seriesammenheng, fra samme sesong. Han stoppet da på 60 mål – en rekord sett på som «umulig».

– Jeg kommer til å våkne opp i morgen og tenke på at vi skal prøve å få tre poeng mot Leeds. Jeg kan ikke tenke på disse rekordene, ellers blir jeg gal. Jeg skal dra hjem, spille TV-spill, spise og sove, sier Haaland til Sky Sports.

Han vil imidlertid ikke avsløre hva slags spill han spiller.

– Jeg kan ikke si det, det er for pinlig.

Mens Haaland ikke visste noe som helst, bekrefter Pep Guardiola overfor VG at hyllesten etter kampen var planlagt på forhånd.

– Han fortjente æresvakten, hele laget gjorde det, men spesielt ham – for han er en spesiell spiss. Vi er veldig glad på hans vegne, for han er en nytelse å være med. Alle er glad for å ha ham hos oss. Rekorden kommer til å bli slått før eller siden, sier Guardiola videre på VGs spørsmål.

Dette var Haalands beskjed til fansen i natt:

Nathan Aké scoret det første målet for Manchester City, mens Phil Foden scoret det tredje. Det var Manchester Citys 1000. mål under Pep Guardiolas ledelse.

Nå er de lyseblå igjen ett poeng foran Arsenal, attpåtil med én kamp til gode.