Graham Hansen sendte Barcelona til Champions League-finalen: – Mangler ord for denne jenta

(Barcelona – Chelsea 1–1, 2–1 sammenlagt) Både Caroline Graham Hansen (28) og Guro Reiten (28) markerte seg med scoring i semifinalen i Champions League. Førstnevnte kunne juble til slutt.

27.04.2023 20:38 Oppdatert 27.04.2023 21:37

– Jeg er ikke akkurat kjent for å score mål. Jeg skylder på 4,5 måned ute. Jeg har litt å ta igjen. I stedet for å fordele målene ut over sesongen, pøser jeg ut det jeg har. Det er en fantastisk følelse å score på hjemmebane og hjelpe laget, sier Caroline Graham Hansen til TV 2.

Hun ble den store helten i 1–0-seieren i London. I returoppgjøret på Camp Nou scoret Graham Hansen igjen, før Guro Reiten utlignet for Chelsea midtveis i annenomgang. London-klubben fikk imidlertid ikke scoring nummer to og dermed vant Barcelona 2–1 sammenlagt.

Se scoringene øverst i saken.

fullskjerm neste SCORET IGJEN: Her setter Caroline Graham Hansen inn 1–0 på Camp Nou. 1 av 3 Foto: ALBERT GEA / Reuters / NTB

Barcelona er nå klare for sin fjerde finale på fem forsøk. I 2021 vant de finalen mot nettopp Chelsea, mens i 2019 og 2022 tapte de for Lyon. I årets finale venter enten Arsenal eller Wolfsburg. Lagene spilte 2–2 i det første oppgjøret, og returoppgjøret spilles førstkommende mandag.

Det var ingen tvil om at det var en formidabel oppgave som Chelsea sto overfor. I hjemlig serie kan nemlig Barcelona skilte med hele 60 seirer på rad. Katalanerne styrte det aller meste hjemme på Camp Nou, men måtte gå av målløse i en førsteomgang der Barcelonas Graham Hansen var blant de beste.

Etter timen spilt måtte imidlertid Maren Mjelde og co. bukke under da Graham Hansen sendte publikumet til himmels. 28-åringen avsluttet et flott Barcelona-angrep ved å banke inn 1–0-scoringen mellom beina på Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger.

– Jeg mangler ord for denne jenta. Hun sender oss til finalen, sier Barcelona-spiller Ingrid Syrstad Engen til TV 2. Hun kom inn fra benken minutter før 1–0-målet.

BARE NESTEN: Guro Reiten utlignet for Chelsea, men London-klubben fikk aldri scoring nummer to.

Chelsea brukte imidlertid bare fem minutter på å sette inn 1–1. Sam Kerr ble spilt alene med keeper, men Sandra Paños gikk seirende ut av den duellen. Returen spratt imidlertid ut til Guro Reiten og 28-åringen fra Sunndalsøra smelte ballen forbi Barcelona-spillerne på streken og i mål.

– Det er fantastisk. Det er en glede for norsk fotball at vi har dem så involvert på det høyeste nivået, sier landslagstrener Hege Riise i TV 2s studio.

Reiten og co. kunne dermed tvinge kampen ut i ekstraomganger med én scoring til. Barcelona holdt imidlertid unna og er dermed klare for finale nok en gang.

– Vi gir det vi har. Jeg er stolt av gjengen. Vi er nærme, sier Reiten – som noe overraskende ble byttet ut med et kvarter igjen av kampen – til TV 2.