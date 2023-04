Godset-kapteinen forlenger kontrakten

Gustav Valsvik (29) har skrevet under på en ny kontrakt med Strømsgodset som strekker seg ut 2026-sesongen.

LANG FREMTID I GODSET: Gustav Valsvik, her etter 2–2-scoringen sin borte mot Lillestrøm forrige onsdag.

26.04.2023 07:52

Det bekrefter Strømsgodset på sine hjemmesider tirsdag kveld. Godset-kapteinen hadde opprinnelig en kontrakt som gitt ut etter årets sesong.

– Det er kjempedeilig. Fantastisk å få det i boks, og den samme følelsen jeg hadde da jeg signerte min første kontrakt her. Kjempestolt over at jeg skal representere Godset i mange nye år, sier Valsvik.

Den første kontrakten med klubben fra Drammen signerte Valsvik sommeren 2014, før han to år senere dro til den tyske klubben Eintracht Braunschweig. Etter opphold i Rosenborg og Stabæk, returnerte midtstopperen til Godset i mai 2021 – og ble kort tid etterpå klubbens kaptein.