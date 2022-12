VM-sjefens dødsfall-svar vekker reaksjoner: – Kaldt og kynisk

VM-sjefen Nasser Al Khater svarte kaldt at døden er naturlig etter at en gjestearbeider mistet livet tidligere i VM. Det får flere til å reagere.

VM-SJEF: Nasser Al Khater under en pressekonferanse i Doha den 17. oktober 2022.

Ole Kristian Strøm, VG

Herman Folvik, VG

8. des. 2022 18:12 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Den qatarske tjenestemannens kommentar viser en følelsesløs ignorering av migrantarbeideren som har dødd. Hans uttalelse om at dødsfall skjer og at det er naturlig når det skjer, ignorerer sannheten om at mange migrantarbeider-dødsfall kunne vært forebygget, sier Rothna Begum, som jobber som researcher i Human Rights Watch, til BBC.

Anerkjente The Athletic skrev onsdag om at en mannlig migrantarbeider fra Filippinene i 40-årene døde på et luksushotell i Qatar. Det skjedde i perioden det var gruppespillskamper i det kontroversielle VM-et i Gulfstaten. Ifølge The Athletic skal qatarske myndigheter ha åpnet etterforskning – noe som flere menneskerettighetsorganisasjoner påstår er sjeldent i Qatar.

– Døden er en naturlig del

Da VM-sjefen Nasser Al Khater ble konfrontert med dødsfallet i intervjuer med både Reuters og BBC torsdag, ble han åpenbart irritert.

– Dette er noe du vil snakke om nå? Jeg mener, døden er en naturlig del av livet, uavhengig om det er på jobb eller når du sover, starter Al Khater i BBC-intervjuet før han fortsetter:

– Så klart, en arbeider døde. Vår kondolanser går til familien. Uansett, jeg synes det er rart at du vil fokusere på det som det første spørsmålet.

Videre uttaler han at alt som har blitt skrevet om dødsfall blant migrantarbeidere knyttet til VM i Qatar, er falskt. VM-sjefen refser også journalister for å spre falske narrativ.

Da The Athletic spurte FIFAs generalsekretær Fatma Samoura avviste hun å svare, og forlot intervjuet etter et halvminutt.

Flere virker å bli sjokkerte av svaret til VM-sjefen Al Khater.

– Dette ser så forferdelig ut for Nasser Al Khater, skriver Nick Harris, anerkjent reporter fra England, på Twitter.

– Lite respekt

Utsagnene til Al Khatter vekker harme hos Gjert Moldestad, samfunnsdebattant og tidligere talsperson for Norsk Supporterallianse.

– For et forferdelig svar. Svaret hans er kaldt og kynisk. Det viser hvor lite respekt man har for menneskeliv der nede, spør du meg, sier Moldestad til VG.

– Hva tenker du om intervjuet?

– Jeg hører at han reagerer på at journalisten spør om dødsfallet, og sier at de har et suksessfullt VM som visst er mye viktigere enn han som døde. Det kommer nok an på hvem du spør, tenker jeg. De som har mistet sine kjære eller som har blitt utnyttet og skadet for å ruste opp Qatar til VM, er nok sterkt uenig.

– Eller de som ser at Qatar har kjøpt fotballens flotteste mesterskap med korrupsjon. Jeg skjønner at han ikke vil snakke om saken, for Qatar har nok et stort ønske om at alle kun skal huske på fotballen og ikke alt det grusomme som har skjedd i forbindelse med VM, mener Gjert Moldestad.

Rapportene om dødstall i Qatar varierer stort. Les VG-kommentator Leif Welhavens tanker her:

Menneskerettighetsorganisasjonene Human Rights Watch og Amnesty har meldt at over 15.000 personer som kommer fra andre land, har dødd i Qatar mellom 2010 og 2019 – flesteparten uten en naturlig forklaring.

Engelske The Guardian publiserte i februar 2021 en artikkel som fortalte om 6.500 dødsfall blant fremmedarbeidere i Qatar siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010. Enkelte stilte spørsmål ved tallmaterialet i saken. I artikkelen ble det hevdet at 69 prosent av dødsfallene var av uforklarlig art.

FIFA og VM-arrangøren har prøvd å dysse dødsfallene ned. FIFA har uttalt at det er tre arbeidsrelaterte dødsfall knyttet til bygging av VM-stadion, i tillegg til 37 andre dødsfall.