Griezmann hylles for «renessanse» i ny rolle: – Han er lagets ansikt

Søndag spiller Frankrike finale for andre VM på rad, hvor det meste handler om duellen mellom Kylian Mbappé og Lionel Messi. Samtidig blomstrer Antoine Griezmann. Er han blitt «Frankrikes viktigste spiller»?

FRANKRIKES VIKTIGSTE?: Antoine Griezmann er klar for sin andre strake VM-finale.

Mats Arntzen, VG

11 minutter siden

– Han spiller i en litt annerledes rolle i VM, men det passer ham bra, sier Frankrike-trener Didier Deschamps.

Den 54 år gamle ringreven har truffet blink igjen. Etter et ruskete år med kun én seier på seks Nations League-kamper mot Kroatia, Danmark og Østerrike, har Deschamps funnet en ny suksessoppskrift.

Etter å ha eksperimentert med flere ulike formasjoner kom Frankrike til VM i en 4–3–3-formasjon, hvor Antoine Griezmann har fått en ny rolle som høyre indreløper.

– Antoine er en spiller som skaper ubalanse. Han er lagets ansikt og jeg er veldig glad på hans vegne, sier Frankrike-forsvarer Jules Koundé, ifølge SPORT.

Tallenes tale er klar: Antoine Griezmann har briljert under årets verdensmesterskap i Qatar.

Ifølge ESPN er det to år siden Deschamps ved frokostbordet fortalte Griezmann at «han har alt som skal til for å bli en god sentral midtbanespiller». Tidligere har 31-åringen spilt kant, offensiv midtbane og spiss.

Vadim Demidov (36) var lagkamerat med Antoine Griezmann da han slo gjennom i Real Sociedad. Han er ikke overrasket over at Griezmann blomstrer i sin nye rolle.

– Han var et ekstremt talent og en ufattelig godt likt person. Også da elsket han å være midtbanespiller på trening – og til med forsvarsspiller og keeper. Han er en veldig leken fyr som liker å gjøre alt mulig. Han har alltid vært en multitalent med ball, så jeg synes det er veldig gøy å se ham i den rollen. Han har ekstreme kvaliteter med ball, sier Demidov til VG.

– Han er så utrolig smart i løpene sine – og så taktisk smart. Han er også villig til å ta de løpene som færre og færre fotballspiller vil ta, nemlig de løpene hvor man kanskje ikke får ballen, men åpner rom, sier mannen med 16 landskamper for Norge, som nå jobber som fotballagent.

GOD STEMNING: Vadim Demidov (nummer 16) jubler for seier mot Lionel Messi og Barcelona. Lagkamerat Antoine Griezmann har allerede fått av seg trøyen og sikret seg en Barcelona-drakt.

Griezmann har høstet mye ros og rolleendringen hans er behørig omtalt. New York Times-skribent og forfatter Rory Smith har blant annet skrevet en artikkel med tittelen «hvorfor Antoine Griezmann er Frankrikes viktigste spiller»

– Han er en spillertype som virkelig kan forandre et lag fordi han jobber så hardt og er så teknisk begavet. Han liker å forsvare like mye som å angripe og være en playmaker. Selvsagt er ikke hovedansvaret hans å være en ballvinner. Venstrefoten hans er fantastisk og han skaper sjanser for andre, sier Deschamps.

Og akkurat der har har Deschamps sine ord i behold. Ingen spillere har skapt flere sjanser i VM:

Antoine Griezmann troner foran søndagens motstander Lionel Messi på sjanseskaping i VM, til tross for at han har spilt en kamp mindre enn argentineren.

Spesielt i sluttspillet har Griezmann virkelig stått frem. I åttedelsfinalen mot Polen ble han belønnet med åtter på VG-børsen, før han fikk henholdsvis ni og åtte i kampene mot England og Marokko. I begge kampene ble han kåret til banens mest av VG.

I onsdagens semifinaleseier mot Marokko fikk han også den offisielle tittelen som banens beste hos FIFA. Fotballekspert Petter Veland slår fast at prosjektet har vært en suksess, og mener Griezmann kommer mer til sin rett hos Deschamps enn på klubblaget Atlético Madrid.

– Diego Simeone (Atléticos trener) er veldig standhaftig. I hans lag er det egentlig ikke plass til en sånn type. Det er bortimot første gangen man ser han i en sånn rolle, sier Veland til VG, og kaller det samtidig «et paradoks» at Griezmann har blitt så sterk på det defensive nettopp fordi han har spilt i Atlético Madrid, hvor hardt arbeid og defensiv struktur er et kravsom sitt fremste varemerke.

Skaden til Paul Pogba er en av årsakene til at Deschamps var nødt til å finne en ny kreativ midtbanespiller. Etter Marokko-triumfen omtalte Juventus-spilleren sin landsmann for «Griezmannkante» på Instagram, hvorpå en i kommentarfeltet med rette påpeker at «Kantoine Griezmann» klinger betydelig bedre.

– Det som er så spesielt med Antoine Griezmann er at han i tillegg til de offensive kvalitetene har enorme defensive kvaliteter. Løpskapasiteten hans er helt enorm, sier Veland.

– Han mister ekstremt lite ball og gjør gode valg hele veien. I Frankrike er det veldig mange gode spillere, men det er også mange som prøver på ting og mister ballen. Sånn har Pogba også vært. Det blir ofte et mislykket tunnelforsøk hvor alle må løpe tilbake. Med Antoine har de klart å kontrollere kampene mer og blitt mer stabile og smartere. De spiller mer voksent, og der synes jeg de har blitt enda bedre siden 2018, sier Demidov.

LEGENDEMØTE: Vadim Demidov forsøker å stoppe Lionel Messi. Det klarte han også. Real Sociedad vant kampen 2–1.

Den tidligere midtstopperen tror at personligheten til 31-åringen er en nøkkelfaktor. De har fortsatt mye kontakt og er gode venner etter at de var i samme «utlendingsgjeng» blant baskerne i Real Sociedad. Demidov omtaler Greizmann som «supersnill», «familiekjær» og «veldig utadvendt»

– Han passer veldig godt inn i det franske laget med enorme personligheter og nyter en veldig stor respekt der. Samtidig er han litt barnslig type som liker å tulle litt og er med på de fleste spøkene i garderoben, sier Demidov.

Frankrike og Argentina spiller VM-finale på søndag klokken 16.00.