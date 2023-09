Eikrem slaktet eget lag: – Testimonial

(Strømsgodset – Molde 1–1) Magnus Wolff Eikrem leverte sitt 100. målpoeng for Molde med et drømmefrispark. Like etterpå var han alt annet enn fornøyd.

PERLEMÅL: Magnus Wolff Eikrem vartet opp med et nydelig frisparkmål.





Publisert: 24.09.2023 18:53 Oppdatert: 24.09.2023 19:08

– Det har vært helt håpløst. Jeg tror det er det dårligste vi har spilt i år. Ser ut som en «fuckings» testimonial testimonialEr ofte en "vennskapelig" kamp, hvor en spiller blir hedre for sin innsats i en klubb. .

Slik lød kraftsalven fra kaptein Eikrem i pausen mellom Strømsgodset og Molde – i kampen som til slutt endte 1–1.

Molde-stjernen hadde akkurat satt inn et nydelig frispark for gjestene på tampen av førsteomgang, men var tydelig misfornøyd med lagets innsats.

– Hver gang vi mister ballen, så er det åpent hav for dem. Vi må gjøre noe. Det er rett og slett ikke godt nok, sa han videre til TV 2.

JUBEL: Eikrem satte inn 1–1-målet for Molde.

Molde virket å gjøre noen grep i pausen. I den andre omgangen presset og skapte laget mer, men det til liten nytte.

For tross flere sjanser, klarte ikke Molde å score og taper viktige poeng i toppstriden.

Strømsgodset var det beste laget i den første omgangen. Elias Melkersen sørget for en drømmestart for vertene da han dunket inn ballen fra en vanskelig vinkel.

Uavgjortresultatet gjør at Molde fortsatt er på en foreløpig fjerdeplass i Eliteserien mens Strømsgodset er på en 10.-plass.

– Andreomgangen blir vi trøkket bra, men første omgangen synes jeg vi var gode, oppsummerte Strømsgodsets Herman Stengel til TV 2.

I midtuken tapte Molde mot Qarabag i Europa League, og spilte dermed sin andre kamp på fire dager.

– Vi tar med oss ett. Vi gjør en laber første omgangen, og så tar vi kontrollen. Vi kjører dem lave i den andre omgangen, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2 etter kampen.