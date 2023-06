Eksperter om Haalands lange festdager: – Vil forsinke kroppens innhenting ganske drastisk

ULLEVAAL STADION (VG) Siden Erling Braut Haaland (22) vant «The Treble» sent lørdag kveld, har han festet på Ibiza, i Manchesters gater og ved et fotballbyens serveringssteder i gullpysjamas. Hvordan påvirkes Norges superstjerne av det?

FESTKLAR I GULL: Erling Braut Haaland, her på vei inn til Manchester Citys lagfest etter mandagens parade.







Allerede lørdag venter en uhyre viktig kamp for Norge mot Skottland på Ullevaal stadion.

Kristin Lundanes Jonvik – klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved institutt for fysisk prestasjonsevne ved NIH – har følgende vurdering av den siste tredagersperioden:

– Det er jo en totalbelastning her, som innebærer mangel på søvn, trolig inntak av alkohol, og begge de to tingene vil gjøre at det vil ta lengre tid å hente seg inn igjen. Festing og alkohol vil jo forsinke kroppens innhenting ganske drastisk.

EKSPERT: Kristin Lundanes Jonvik, klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved institutt for fysisk prestasjonsevne ved NIH (Norges Idrettshøgskole)

Fakta EM-kvalifiseringskamper før sommerferien: Lørdag 17. juni klokken 18:00 møter Norge Skottland hjemme på Ullevaal stadion. Tirsdag 20. juni klokken 20:45 venter Kypros på motsatt banehalvdel, det også på hjemmebane. Kampene er svært viktige i Norges jakt på EM-billett i 2024. Etter to kamper er det Skottland som topper gruppen med sine seks poeng. Spania følger på andreplass med tre poeng.

Norge – på tredjeplass og med Georgia og Kypros bak seg – står med ett poeng på to kamper. Vis mer

For Haaland har lagt bak seg noen svært hektiske dager:

Lundanes Jonvik minner om at kroppen, nærmere bestemt leveren, må bryte ned og kvitte seg med alkoholens giftstoffer først.

Deretter skal kroppen ta seg av karbohydrater og proteiner, stoffer som kroppen bruker til å restituere seg fortere.

– Han har jo vært gjennom en stor belastning. Det vil ta flere dager å være tilbake til maks.

I dette tilfellet mener hun at kampen lørdag riktignok kommer i god nok tid til at Haaland vil være tilbake i godt slag ernæringsmessig. Det blir noe annet med treningsuken, mener hun.

– Treningsuken får lide under at man må tilpasse litt. De må justere volum og intensitet til den utladningen han har vært med på. Samtidig virker Haaland å være mesterlig god på å hente seg inn igjen, igjen og igjen. Selv om man som forsker mener en ting, så finnes det unntak.

Gøran Paulsen, professor ved fysisk prestasjonsevne ved NIH, sier:

– Det kan gå alle veier, egentlig. Fra ingen målbare effekter til en ganske betydelig effekt. Du mister ikke mye fysisk kapasitet på så kort tid, men litt kan det påvirke.

– Det går utover søvn og ernæring. Så er det den toksiske effekten av alkohol i tillegg som kan ha noe å si. Men det er primært i den perioden du har det i kroppen, sier Paulsen.

Han fortsetter:

– Men det er gir ringvirkninger hvis alkoholinntaket gjør at du reduserer energiinntaket fra andre kilder. Alkohol gir mye energi i seg selv. I tillegg til ernæring, går festing utover søvn og muligens treningskvaliteten på øktene du har i etterkant. Men dette er snakk om såpass kort tid. Det er begrenset hvor ille det kan gå. Hadde dette vart en uke, så er det litt annerledes, sier han.

Professor Gøran Paulsen.

Paulsen mener det er vanskelig å si hva slags tilpasninger som må gjøres for superstjernen ettersom han ikke vet hvor hardt nordmannen har festet.

– Man kan jo ha det gøy uten at man drikker, han kan jo ha tatt det roligere enn vi får inntrykk av. Det handler om å prøve å spise og sove bra. Så kommer man seg fort. En rolig økt er ofte nok til at man er tilbake og kan trene normalt. Det er stort sett ikke noe problem.

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at han «ikke vet hvor mye Coca Cola, Solo eller øl Haaland har drukket de siste dagene».

Han er også klar for å lytte til Haalands behov.

– Han må være ærlig med hvordan han føler seg. Hvor preget og sliten er du mentalt og fysisk? Hvor kjapt kan du bearbeide disse inntrykkene? Jeg er ikke i tvil om at han klarer det, sier landslagssjefen på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.