Haaland skapte kaos i London − ble presentert som ny Nike-ambassadør

MANCHESTER (VG) Skadde Erling Braut Haaland (22) og de andre Manchester City-spillerne har fått tre dager fri. Tirsdag dukket han opp i London.

04.04.2023 20:31 Oppdatert 04.04.2023 20:49

Der ble han offisielt presentert som Nikes nye «posterboy». På Oxford Circus i London gikk publikum av hengslene da superstjernen dukket opp midt i hjertet av den engelske hovedstaden.

Under Viaplays sending før storkampen mellom Chelsea og Liverpool tirsdag fikk man se at hopet seg opp med forbipasserende som ønsket å få sin del av Manchester City-spissen.

Sikkerhetsvakter måtte hjelpe Haaland gjennom den massive folkemengden bestående av hundrevis av mennesker, som skrek nordmannens navn og forsøkte å ta bilder og video.

– Det er så utrolig at han er norsk. Han er en verdensstjerne. Det er som å se de store skuespillerne og sangstjernene. Det er uvirkelig. Den gaten har jeg gått i så mange ganger, det er aldri så mye folk når vi har gått der. Det er enormt. Jeg tror ikke folk skjønner hvor stor han har blitt, sier Liverpool-legenden John Arne Riise i Viaplays studio da han får se bildene.

Den store Nike-butikken ble stengt allerede klokken 15 som følge av presentasjonen, ifølge Viaplay-reporter Jan-Åge Fjørtoft.

Senere satt han på podiet hos Nike og snakket om den splitter nye avtalen.

– Det er en ære for meg og familien og se disse bildene rundt her. Jeg er veldig fornøyd og stolt, sier Erling Braut Haaland om plakatene som henger rundt ham.

Den forrige avtalen med Nike gikk ut i januar 2022, og han har siden det brukt fotballsko fra Adidas og Puma, og det har vært mange spekulasjoner om hvem han kom til å signere for.

På Twitter skrev Nike i forrige uke: «En ny æra av nummer 9». Etterfulgt av: «Erling Haaland is a force of nature».

POSTERBOY: Nikes nye reklamekampanje med Erling Braut Haaland ruller allerede over store plakatskjermer midt i sentrum av Manchester, her ved Printworks like ved det gigantiske kjøpesenteret Arndale.

Den engelske avisen The Athletic har tidligere meldt at det skal være snakk om en avtale på rundt 250 millioner kroner i året. Flere melder at avtalen skal være på minst ti år, og det blir spekulert i om han kommer til å fronte «No 9»-skoen, som ble lansert i 1998 inspirert av den brasilianske Ronaldo.

I Nikes stjernestall finnes allerede Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Leah Williamson og Ada Hegerberg.

– Jeg følte meg veldig komfortabel med skoene. Jeg scoret en del mål med dem. Det ble en del mål med de nye skoene, sier Haaland – og påpeker at han har scoret ni mål på tre kamper.

Han kommenterte også tittelkampen som Manchester City kjemper mot Martin Ødegaard og Arsenal. Haalands lag er åtte poeng bak ligalederen, riktignok med én kamp mindre spilt.

– Jeg vet at det er så så mange poeng foran oss, men vi får se om jeg får tatt igjen Ødegaard eller ikke, spøker Haaland om kompisen.

Haaland måtte melde forfall til landskampene mot Spania og Georgia, og mistet også 4–1-seieren mot Liverpool. Neste kamp for Manchester City er borte mot Southampton i helgen. Manager Pep Guardiola sa i helgen at spillerne har fått tre dager fri etter seieren mot Liverpool, og at han har et håp om å se Haaland tilbake snart.