Liverpool-fest, Salah-show og VAR-kaos

(Leeds-Liverpool 1–6) Det startet med en omdiskutert Liverpool-scoring – og fortsatte som en stor, rød fest. I hovedrollene: «Leeds-dødaren» Mohamed Salah (30) og Diogo Jota (26).

17.04.2023 22:52 Oppdatert 17.04.2023 23:08

Nedrykksspøkelset svever over Elland Road hvor Leeds for andre kamp på rad slapp inn minst fem mål – etter 1–5 mot Crystal Palace forrige søndag.

Mandag kveld ble en ny horroraften.

Jürgen Klopp og Liverpool kom seg tilbake på vinnersporet etter fire strake Premier League-kamper uten seier. Liverpool dominerte, var effektive – og etter hvert kom også de vakre angrepene som har kommet mer sporadisk denne sesongen.

Klopp kan smile for 6–1 etter scoringer av Cody Gakpo, Mohamed Salah (2), Diogo Jota (2) og Darwin Núñez.

Salah står nå med ni scoringer mot nettopp Leeds i Premier League. Det betyr at han scorer oftere enn én gang i timen mot The Whites.

– En maktdemonstrasjon av Liverpool, mener Viaplays kommentator Tor Ole Skullerud.

Liverpool-manager Klopp gliste bredt etter kampen.

– Det er like mye lettelse som glede. Dette har vært en forferdelig periode for Liverpool. De vinner 7–0 mot Manchester Untied og så vinner de ikke noe før de vinner 6–1 her, sier Viaplay-eksper Jan Åge Fjørtoft.

1–0-målet ble riktignok omdiskutert.

Junior Firpo klønet det til og mistet ballen til Trent Alexander-Arnold, som fosset fremover, spilte vegg med Salah – før han serverte Gakpo.

TV-bildene viste tydelig at Liverpool-backen «fikk med seg» ballen ved hjelp av armen. Men VAR grep ikke inn. Ledermålet fikk stå.

Rory Smith, korrespondent for The New York Times, er svært kritisk.

– Jeg mener det er et problem med VAR. Ofte når vi snakker om VAR så må vi påtvinge det fornuft, og det går ikke. Det som skjedde er at de gjorde en feil. De tok feil, sier han ifølge BBC.

I Viaplays studio ble scoringen heftig diskutert. Det ble henvist til regelen om at en utilsiktet hands som fører til at en lagkamerat scorer et mål eller får en målsjanse, ikke blir ansett som en forseelse.

– VAR skal ha en viss terskel før de griper inn. Handsregelen og de VAR-folkene som sitter der mener det er regelen, så må vi bare godt det, sier ekspert Jan Åge Fjørtoft.

– Han kan ikke kutte av armen, svarte Eirik Bakke, som var mest opptatt av Firpos svake forsvarsspill.

– Det har ingenting å bety om han scorer eller ikke. Hvis den treffer hånden hans, så er det fortsatt hands, melder den tidligere toppspissen Dion Dublin ifølge BBC.