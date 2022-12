Niclas Füllkrug er Tysklands «superjoker»: Klar for skjebnedrama

Han har spilt fem sesonger på nivå 2 og debuterte på landslaget rett før VM. Men Niclas Füllkrug (29) er Tysklands «superjoker» i torsdagens VM-drama.

NY HELT: Niclas Füllkrug reddet Tyskland mot Spania.

Jostein Overvik, VG

12 minutter siden

Tyskland er ute av VM om Costa Rica ikke blir slått i skjebnekampen kl. 20.00. Men seier behøver heller ikke å være nok hvis Japan kniper poeng fra Spania.

Den 29-årige spissen fra Werder Bremen reddet tyskerne fra VM-tap nummer to da han klinket ballen i krysset syv minutter før slutt mot Spania (1–1).

– Niclas Füllkrug ... Vår superjoker! For et mål. Dette er fotball. Dette er sport. Man trenger slike historier for å gå videre, sier Thomas Müller (120 landskamper) ifølge TV 2.

– Jeg er ikke mannen som holder tysk fotball i turneringen, men vi er laget som holder tysk fotball i turneringen, sier Füllkrug selv etter scoringen.

– Jeg prøver bare å være ydmyk og nede på jorden, sier han og legger til:

– Det ser ut til å være tiden for meg akkurat nå.

«SUPERJOKER»: Thomas Müller ga Niclas Füllkrug et nytt navn etter

Mot Spania så den 189 cm høye og 83 kg spissen ut som han aldri har gjort noe annet enn å score for Tyskland. Men her er historien en helt annen.

Niclas Füllkrug fikk som den eldste debutant på 20 år sin første kamp for Tyskland bare noen dager før VM. Som innbytter ble han matchvinner i generalprøven mot Oman. I åpningstapet mot Japan kom han inn 11 minutter før slutt. Mot Spania ble han kastet inn etter 70 minutter for Thomas Müller.

Mot Costa Rica kan han få sin første kamp fra start for landslaget.

– Et VM er det beste en fotballspiller kan oppleve, sa Füllkrug i begynnelsen av november. Mobilen hadde akkurat «eksplodert» etter VM-uttaket av spissen som sist var å se på U-landslaget i 2014.

Costa Rica-Tyskland er den første kampen i VM-historien som ledes av en kvinnelig dommer:

Han markert seg 14 Bundesliga-scoringer for Hannover 96 i 2017–18-sesongen og ble da tatt ut i en landslagstropp uten å få spille.

Karrieren har vært preget av skader blant annet i både venstre og høyre kne. Niclas Füllkrug kom til Werder Bremen allerede som 13-åring, men ble sendt videre Greuther Fürth, Nürnberg og Hannover. Han spilte fire sesonger på rad i 2. Bundesliga mellom 2013 og 2017.

For tre år siden ble Füllkrug hentet tilbake til Werder Bremen. Han scoret 10 seriemål på to sesonger, men opplevde en gedigen nedtur. Werder Bremen rykket i 2021 ned etter 40 år på rad i Bundesliga.

Resten har vært en eneste stor opptur.

Niclas Füllkrug satte inn 19 mål da Werder gikk rett opp igjen sist sesong. Og har denne høsten scoret 10 mål på 46 avslutninger i løpet av 14 Bundesliga-kamper (tre straffespark). Det er effektivt.

– Füllkrug scoret et flott mål i kampen mot Spania. VM bringer alltid nye spillere: Füllkrug må nyte det, sier Robert Lewandowski til Bild.

Polen-spissen med 312 Bundesliga-mål har fulgt med på Niclas Füllkrug, som til sammenligning ar totalt 38 fulltreffere i Tysklands øverste divisjon

– Füllkrug har scoret noen mål for Bremen denne sesongen. En spiss, en nummer 9, er viktig for et lag. Det gjelder Spania også. Spillet deres forandret seg da (Alvaro) Morata kom inn mot Tyskland, sier Barcelona-spissen.

Polen og Lewandowski kom seg med nød og neppe videre onsdag kveld. Han tror Tyskland går videre fra kveldens drama.