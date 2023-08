Onana med tabbe mot Lens: – Jeg tar all kritikken

(Manchester United - RC Lens 3–1) André Onana gikk på en kjempesmell i første omgang, men United kom tilbake og vant mot franske Lens i sesongens nest siste treningskamp.

TABBE: André Onana sitter i målet etter baklengsmålet av Lens. Vis mer

Manchester United snudde den duppende sesongoppkjøringen etter at de slo den franske tabelltoeren Lens 3–1 på Old Trafford, i det som trolig blir generalprøven for den toppede troppen.

«De røde djevlene» møter Athletic Bilbao allerede søndag. Det er den siste kampen i årets sesongoppkjøring, før seriestarten mot Wolverhampton 14. august.

Til tross for seieren, ble baklengsmålet det mest oppsiktsvekkende i kampen.

Nykomlingen André Onana fikk seg en real nedkjøling etter 20 minutter spill. Florian Sotoca så Uniteds nye sisteskansen plassert langt utenfor sekstenmeteren, og tok sjansen på å fyre av fra midtbanen. Kameruneren jaktet lobben, men ballen traff nettveggen før han nådde frem.

– Som jeg alltid sier, jeg er ansvarlig for alt, spesielt når det kommer til målet. Jeg er stolt av forsvarerne mine. Jeg er «the big man» bakerst, så jeg tar all kritikken, sier en lattermild Onana til MUTV etter kampen.

Se scoringen her:

Etter hvilen kom et mer påskrudd United ut på gresset. Kun tre minutter gikk før Marcus Rashford, som denne sommeren forlenget kontrakten med barndomsklubben i fem nye år, fikk utlignet for vertene og satte ballen sikkert mellom stengene.

Bare fem minutter senere satt det igjen for hjemmelaget. Antony fikk foten på ballen og sendte vertene i føringen. Casemiro spikret seieren fem korte minutter senere, da han headet ballen forbi Lens-keeper Brice Samba.

Uniteds nyeste angrepstilskudd Rasmus Højlund ble presentert i forkant av kampen foran hjemmepublikummet på Old Trafford.