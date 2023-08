Erik Nevland fikk knallhard kritikk: – Det var fryktelig tøft

STAVANGER (VG) Han opplevde mye som spiller i Viking, Groningen, Fulham og Manchester United. Men Erik Nevland (45) har ikke vært med på noe barskere enn å være Vikings sportssjef i fjor høst.

BEDRE TIDER: Erik Nevland har opplevd en stor opptur med Viking denne sesongen.





Salget av signalspilleren Veton Berisha og stortalentet Sebastian Sebulonsen sommeren 2022 var starten på en høstsesong som ga Viking bare en seier på de 14 siste kampene. Blant supporterne fikk Nevland mye av skylden.

– Det var tøft. Alt jeg og vi gjør er det vi mener er det beste for Viking på både kort og lang sikt. Da er det tøft å få slengt i trynet at du ikke bryr deg og ikke ønsker at Viking skal vinne. Det er totalt det motsatte av hva jeg egentlig vil. Jeg er like mye supporter som de står på stadion og heier på Viking, sier Erik Nevland.

Sportssjefen møter VG etter åtte strake Viking-seire i eliteserien. Klubbrekord. Stor motgang er snudd til gullkamp. Bodø/Glimt ble slått 3–2 søndag.

– Men det var fryktelig tøft. Jeg tar det personlig, vet du, sier Viking-sjefen om høsten 2022.

– Tøffere en ting du har opplevd som spiller også?

– Ja, mye tøffere. Du har mye mer ansvar som leder. Dette berører mange flere enn når du som spiller gjør en dårlig kamp. Da har du en mulighet til å rette det opp helgen etter, beskriver Nevland og legger til at han som fotball-leder «må tåle at det blåser rundt ørene».

EKS. MANCHESTER U: Erik Nevland i debuten for Manchester United. Mot Southampton for 25 år siden.

Nå spiller Viking slik tilhengerne drømmer om. Poengene triller inn og Viking kan kjempe om sitt første seriegull på 32 år. Erik Nevland mener at nedturen og oppturen har en klar sammenheng.

Daniel Karlsbakk fikk sjansen da Berisha dro til Sverige. I januar ble den da 19-årige spissen solgte til Heerenveen for angivelig 27 millioner kroner. Rett etter storslaget kjøpte Viking suksessene Lars-Jørgen Salvesen og Patrick Yazbek. Også Nick D’Agostino og Jost Urbancic ble hentet i januar.

– Hvis vi ikke hadde solgt Berisha ville vår tropp før denne sesongen sett totalt annerledes ut, mener Nevland.

– Dere ville ikke fått Karlsbakk-pengene om Berisha ikke hadde blitt solgt?

– Nei. 100 prosent, understreker han.

VIKING-SUKSESS: Spissen Lars-Jørgen Salvensen med Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim på onsdagens trening.

Nevland opplyser at Viking nå er i en økonomisk situasjon hvor klubben ikke behøver å selge flere spillere før vinterens overgangsvindu.

– Sportslig sett ønsker vi å beholde den troppen sesongen ut, sier han.

– Men på sikt er vi er fortsatt i den situasjonen at Viking må selge fotballspillere. Den dagen kommer hvor Brekalo, Solbakken eller Salvesen drar videre. Men forhåpentlig får vi klekkelig betalt slik at vi kan bygge et fundament for de 3–4–5 neste årene, sier han. Han mener David Brekalo er Skandinavias beste midtstopper.

Nevland bekrefter at Viking har avslått to bud på sloveneren og ett på midtbaneanker Markus Solbakken (fra Pisa). De kan fortsatt bli solgt før overgangsvinduet lukker 1. september.

De siste dagene har Niklas Sandberg (Sarpsborg) og Birkir Bjarnason (Brescia) forsvunnet ut av stallen.

– Det ultimate vil være om vi beholder de vi har og får inn én eller to nye spillere, sier Erik Nevland.