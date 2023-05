Suspendert Klopp så Liverpool så å si rote bort Champions League-drømmen

(Liverpool – Aston Villa 1–1) Liverpool har spilt Champions League-fotball i seks strake sesonger. Nå henger håpet i en veldig, veldig tynn tråd.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Peter Byrne / Pa Photos

20.05.2023 18:04 Oppdatert 20.05.2023 18:20

Liverpool har vært en del av Europas gjeveste selskap siden høsten 2017.

For å forlenge denne rekka må Liverpool vinne siste seriekamp – samt at Newcastle og Manchester United må tape sine kamper.

Begge lag har to kamper igjen, mens Liverpool kun har én kamp igjen, borte mot Southampton neste søndag.

Både Newcastle og Manchester United, som er på de to siste Champions League-plassene i ligaen – er tre poeng foran Liverpool.

United vant 1–0 borte mot Bournemouth lørdag.

Topp 4-innspurten:

Newcastle: Leicester (hjemme), Chelsea (borte)

Manchester United: Chelsea (hjemme), Fulham (hjemme)

Liverpool: Southampton (borte)

MESTERE: I 2019 vant Virgil van Dijk og Liverpool Champions League. Håpet henger i en tynn tråd for at de skal kunne gjøre det samme våren 2024.

Etter at Jacob Ramsey scoret tidlig i kampen, stanget Liverpool lenge uten hell.

Det var først minuttet før overtid at innbytter og Roberto Firmino – som spilte sin siste hjemmekamp som Liverpool-mann – at scoringen endelig satt.

Men Liverpool-supportene føler seg kanskje snytt for at det ikke ble tre poeng.

Flere på Anfield ville at Aston Villas Tyrone Mings heller skulle fått det røde kortet istedenfor det gule på tampen av førsteomgang.

Videodommerne så på det høye sparket til Mings, men anså ikke dommeravgjørelsen som en klar og åpenbar feil.

Tidlig i annenomgang trodde Cody Gakpo at han hadde utlignet for Liverpool, men VAR annullerte scoringen etter at Van Dijk var i en offsideposisjon.

Det ser ut til at ballen kommer fra en Aston Villa-spiller, men det var ikke en villet handling og dermed ikke en ny situasjon som er kravet for at det ikke skulle vært offside eventuelt.

Apropos Aston Villa – det var de som åpnet kampen klart best.

Jacob Ramsey lurte seg inn på blindsiden av Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold – som har måtte tåle kritikk for sine defensive prestasjoner denne sesongen.

Han lurte seg ikke bare inn på blindsiden, men avslutningen fra innlegget til Douglas Luiz var også strøken, som gikk bak en fortvilet Liverpool-keeper Allisson Becker.

Scoringen kom ikke mange minuttene etter at Aston Villas Ollie Watkins bommet fra straffemerket.

Jürgen Klopp var på tribunen – og ikke sidelinjen i dag – som følge av suspensjonen han fikk for oppførselen i kjølvannet av 4–3-seieren mot Tottenham.

James Milner og Roberto Firmino spilte sin siste hjemmekamp for Liverpool og ble hyllet før og under kampen.