«Snapper’n» ble hyllet på fotballens nasjonaldag: – En uforglemmelig opplevelse

ALS-rammede Egil «Snapper’n» Johansen (61) ble hyllet på Vålerengas hjemmebane 16.mai. Han kaller opplevelsen «uforglemmelig».

HYLLET: Egil «Snapper’n» Johansen (61) ble hedret av publikum før eliteseriekampen mellom Vålerenga og HamKam.





19.05.2023 10:22

– Opplevelsen på Intility var helt overveldende fantastisk, Klanen KlanenVålerengas supporterklubb er jo helt unike og det var veldig rørende å se og høre hva de gjorde for meg. Hyllesten var en uforglemmelig opplevelse, skriver «Snapper’n» til VG på SMS.

Det var i april at Vålerenga-mannen i et intervju med TV 2 sa at han har fått den dødelige nervesykdommen ALS. ALS.https://www.vg.no/sport/fotball/i/Mopa50/vaalerenga-helten-egil-snapper-n-johansen-har-faatt-als

Han er også stor i Bøler-miljøet.

– En stor takk til Bøler Fotball, som ga oss gode støttende ord i en vanskelig tid, og at A-lags garderoben på Haraløkka nå er kalt opp etter meg, ja, det så jeg ikke komme, så det var uventet og veldig stort.

Foto: Lise Åserud / NTB

TV-bildene viste en åpenbart rørt 61-åring.

– Gøy med seier, og flott med markeringen, sier tidligere lagkamerat Erik Foss til VG. Han etterlyste i april markering fra Klanen, og fikk altså sitt ønske oppfylt på fotballens nasjonaldag.

Fakta Derfor blir Egil Johansen kalt «Snapper’n» Kallenavnet har ikke noe med fotball å gjøre for mannen med 12 A-landskamper for Norge. – Da vi var små og spilte ishockey, sto jeg i mål. Derfor «Snapper’n», har han tidligere sagt til Nettavisen. Vis mer

Vålerenga vant 3–0 mot HamKam og sikret sin tredje seier for sesongen. «Snapper’n» ble hyllet før kampstart med banner fra Klanen og øredøvende applaus.

Han synes det er vanskelig å si noe om Vålerengas fremtid.

– Om de får beholde spillere fremover så er det helt klart noe å bygge videre på, så det får tiden vise. Men vi må jo ha trua fremover, og kampen 16/5 viste at det bor mye bra i dette laget, avslutter «Snapper’n».