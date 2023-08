Opplysninger til VG: Espeseth i sluttsamtaler med Vålerenga

Etter det VG erfarer nærmer Erik Espeseths tid som Vålerenga-sjef seg slutten. Hovedpersonen selv sier han har vært i tenkeboksen i sommer.

PÅ VEI UT: Erik Espeseths dager i Vålerenga kan være talte.





Publisert: 29.08.2023 19:44

Erik Espeseth (56) har vært daglig leder i Vålerenga Fotball AS siden 2016.

Etter det VG får opplyst, er han nå i samtaler om en sluttavtale. Alt tyder dermed på at hans tid som Vålerenga-leder nærmer seg slutten.

Tirsdag skriver Espeseth følgende i en melding til VG:

– Jeg har vært i tenkeboksen i sommer og har ikke konkludert med hva som blir utfallet. Jeg har stor fokus på den daglige driften og forholder meg til det, skriver Espeseth.

– Hva er det du har vurdert?

– Hva jeg skal jobbe med de neste ti årene, svarer Espeseth.

Om VGs opplysninger svarer han:

– Utover dette ønsker jeg ikke å bidra til ytterligere spekulasjoner.

KLAR MELDING: Dette er ett av bannerne som ble hengt opp på veggene på Intility.

Espeseth har måttet tåle kraftig kritikk fra fansen på Oslos østkant: Flere ganger har det blitt hengt opp bannere med «SPZ SPZForkortelse for Espeseth ut» utenfor Intility Arena.

– Som daglig leder må du alltid være beredt på å bli møtt med kritikk. Vålerenga er en klubb som mange er engasjert i. Det er veldig bra. Men jeg synes formen på noe av kritikken har gått over streken, uttalte Espeseth til VG i starten av august.

VG har vært i kontakt med påtroppende styreleder i Vålerenga Fotball AS, Kjetil Siem. Han sier det ikke er avholdt generalforsamling hvor han blir valgt inn som styreleder, og at han dermed ikke har myndighet i klubben per dags dato.

PÅ VEI INN: Kjetil Siem blir ny styreleder i Vålerengas aksjeselskap.

Kritikken mot daglig leder Espeseth tok seg opp etter at markedssjef Mehran Amundsen-Ansari ga seg.

– Det kom en situasjon der klubben hadde bestemt at de skulle ansette en kommersiell leder over meg, der jeg ikke fikk vite noe som helst før de var kommet ganske langt i prosessen, har den avtroppende markedssjefen uttalt til Nettavisen, og kalte forholdet til Espeseth for profesjonelt.

Vålerenga sliter i bunnen av Eliteserien. Med 17 poeng på 19 kamper ligger klubben på kvalifiseringsplass.