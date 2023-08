Knallsterkt bortepoeng av Vålerenga – klatret bort fra nedrykksplass

(Molde – Vålerenga 0–0) Med poeng i bagasjen hjem fra de regjerende mesterne, tok Vålerenga steget opp fra direkte nedrykk.

STERKT RESULTAT: Vålerenga-trener Geir Bakke under kampen på Aker stadion.





Publisert: 19.08.2023 19:59

Nedrykkstruede Vålerenga har slitt med poengfangsten på hjemmebane hele sesongen, men på bortebane har det gått langt bedre.

Der Oslo-klubben er Eliteseriens dårligste hjemmelag (fire poeng på ni kamper), er de det laget som har plukket femte flest poeng på bortebane.

Etter 0–0 i lørdagens kamp mot fjorårets seriemester Molde, har Vålerenga 12 poeng på ni kamper på fremmed gress – eller kunstgress – denne sesongen.

Totalen på 16 poeng holder til kvalifiseringsplass, foran Stabæk på målforskjell. Bæringene spiller borte mot formlaget Viking søndag.

POENGDELING: Molde og Vålerenga spilte 0–0 lørdag.

Det kunne imidlertid blitt en fryktelig start på kampen for de tilreisende i Molde.

Allerede i det første minuttet var Eric Kitolano farlig frempå, men skuddet hans ble slått opp i tverrliggeren av Vålerenga-keeper Jacob Storevik.

Det skulle faktisk vise seg å bli kampens største mulighet, og da endte det målløst.

– Det er en god følelse. Det er veldig godt, sier Storevik til TV 2 om å holde nullen borte mot Molde, før keeperen fortsetter:

– Vi trengte en litt god følelse nå, selv om det så helt jævlig ut det vi holdt på med til tider. Vi var gode da vi lå lavt, men vi ble liggende altfor lavt altfor ofte. Vi har ting å jobbe med, men det er positivt at det var god moral i dag. Folk kjemper som bare juling.

HOLDT NULLEN: Vålerenga-keeper Jacob Storevik.

Spurt om han delte oppfatningen til Storevik, svarte Vålerenga-trener Geir Bakke dette til TV 2:

– Ja, vi ble jo det. Det smalt litt rundt målet vårt, men det var ikke verre enn at vi holdt nullen.

Etter en times spill ble Vålerengas nye spiss, Andrej Ilic, byttet inn. Fem minutter før full tid fikk han en brukbar mulighet, men headingen fikk han ikke sendt i retning Molde-målet.

Midtbanespiller Henrik Bjørdal startet på topp for Vålerenga mot Molde. Det tar nok ikke lang tid før 23 år gamle Ilic fra Serbia føyer seg inn i rekken av Vålerenga-spisser de siste sesongene:

Fakta Vålerenga-spisser siste seks sesonger: Vålerenga-spisser i Eliteserien 2018-23 (antall kamper som spiss fra start, og mål i disse), rangert etter mål:



Vidar Örn Kjartansson (2020-22) 39 – 18

Sam Johnson (2018) 24 – 11

Bård Finne (2018-19) 9 – 7

Henrik Udahl (2021-22) 17 – 7

Matthías Vilhjálmsson (2019-20) 24 – 7

Torgeir Børven (2022-23) 14 – 5

Seedy Jatta (2021-23) 20 – 5

Peter Godly Michael (2018) 4 – 2

Mayron George (2019) 7 – 2

Benjamin Stokke (2020) 5 – 1

Fitim Azemi (2019) 4 – 0

Henrik Bjørdal (2023) 1 – 0 Vis mer

Molde jaktet et vinnermål helt til det siste, men i stedet for scoring ble det rødt kort på overtid.

Etter at Mathias Løvik fikk frispark mot seg over fem minutter på overtid, reagerte Eirik Haugan såpass at hoveddommer Svein Tore Sinnes dro opp det andre gule kortet til Molde-spilleren.

For medaljejagende Molde blir de liggende på fjerdeplass, to poeng bak Tromsø på bronseplass – med to kamper flere kamper spilt.

Onsdag spiller Molde hjemme mot Galatasaray i Champions League-kvalifiseringen.