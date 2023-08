The Guardian: Liverpool nekter å forhandle etter nytt Salah-fremstøt fra Al Ittihad

Den saudiarabiske klubben Al Ittihad skal ikke ha gitt opp håpet om å verve Premier League-stjernen Mohamed Salah (31). Men Liverpool ønsker fremdeles ikke å selge angrepsspilleren, skriver engelske medier.

IKKE TIL SALGS: Liverpool ønsker ikke å selge Mohamed Salah til saudiarabiske Al Ittihad, skriver engelske medier. Vis mer

Publisert: 25.08.2023 08:41 Oppdatert: 25.08.2023 09:04

Ifølge det qatarske mediet beIN Sports har Salah takket ja til Al Ittihad, men Liverpool har foreløpig ikke akseptert noe bud fra den saudiarabiske klubben. Sky Sports skriver at de regjerende seriemesterne i Saudi-Arabia ikke kommer til å gi seg i jakten på Salah etter mislykkede forsøk tidligere i sommer.

The Guardian skriver at Liverpool ikke har noen intensjoner om å selge Salah, og at de ikke kommer til å forhandle med den saudiarabiske klubben til tross for nye fremstøt dette overgangsvinduet.

Tidligere i august meldte det saudiarabiske mediet Al-Riyadiah at Al Ittihad hadde kommet med et enormt kontraktstilbud til den 31 år gamle Liverpool-stjernen. Da svarte Salahs agent, Ramy Abbas Issa, at de ikke hadde skrevet under på en ny kontrakt med den engelske storklubben forrige sommer dersom de hadde vurdert en overgang.

Tidligere i overgangsvinduet har Al Ittihad blant annet signert verdensstjernene Karim Benzema og N’Golo Kanté, samt Salahs gamle lagkamerat i Liverpool, Fabinho.