Solbakken tar Haaland i forsvar: – En absurd diskusjon

Landslagssjef Ståle Solbakken (54) avblåser debatten om Manchester City er bedre med eller uten Premier League-toppscorer Erling Braut Haaland (22) på laget.

FÅR STØTTE: Erling Braut Haaland er tilnærmet ustoppelig for Manchester City. Likevel har han fått kritikk.

23.01.2023 11:35

– Det er en absurd diskusjon, sier Solbakken til VG mandag morgen.

Da har landslagssjefen sett fenomenet fra Bryne latterliggjøre den tidligere Premier League-rekorden for færrest antall kamper til å bokføre fire hat trick.

I tremålsshowet mot Wolverhampton i helgen opptrådte Haaland for 19. gang. Nederlandske Ruud van Nistelrooy, med en fortid i Manchester United og senere Real Madrid, brukte 65 matcher på å utføre bragden.

Ikoner som Luis Suárez (81), Alan Shearer (86) og Robbie Fowler (89) er distansert på plassene bak.

– Erling har scoret ti mål mer enn den neste i Premier League og har bøttet inn mål i Champions League. Så at laget skal være bedre uten ham ... Det er ikke der skoen trykker for City, sier Solbakken etter denne Haaland-oppvisningen:

Cristiano Ronaldo (37) regnes som en av Premier Leagues beste spillere noen gang. Til sammenligning med Haaland laget portugiseren fire hat trick i løpet av 236 kamper for Manchester United. Jærbuen har altså overgått Ronaldos prestasjon på bare 19 matcher.

På åtte sesonger scoret Ronaldo 103 Premier League-mål. Haaland har 25 nettkjenninger etter seks måneder. Likevel påsto tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann (49) at City er bedre uten Haaland etter 1–2-tapet for United i Manchester-derbyet 14. januar.

Da hadde Haaland startet to kamper og vært innbytter i en tredje uten å score. Etter Wolves-kampen gjentok Hamann påstanden.

I etterkant har Haaland fått støtte av blant andre Paul Scholes (48), som jobber for Premier League.

– Når ting ikke går bra, vil alle se etter feil, men han har scoret 25 mål, utroper Scholes.

– Det blir et voldsomt fokus på Erling når han ikke scorer, sier landslagssjef Solbakken.

VIKTIG DUO: Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland har lederroller for det norske landslaget.

Men det skjer som kjent ikke ofte at nordmannen går målløs av banen.

– Jeg er enig med det Pep Guardiola sa etter kampen mot Wolves: Erlings tall er «crazy». Så er det sånn at Erling ikke henter ballen på 25 meter og dribler seg gjennom forsvaret. Han er avhengig av å bli satt opp i de situasjonen han er best i. I tillegg syns jeg han jobber godt for laget, sier Solbakken.

På landslaget er Haaland på vei til å slette Jørgen Juves målrekord på 33 nettkjenninger. Den har stått siden 1934. Lysluggen fra Jæren har foreløpig scoret 21 ganger på 23 opptredener med det berømte flagget på brystet i en alder av 22 år. Norges neste kamp er borte mot Spania i EM-kvalifiseringen 25. mars.

City-trener Pep Guardiola (52) har påpekt flere ganger at meningene endrer seg hele tiden og at det er noe alle involverte må leve med. Da Haaland ikke scoret i Community Shield-tapet for Liverpool 30. juli, mente flere at nordmannen ikke var god nok til å tilpasse seg Premier League.

Da han puttet to ganger i seieren over West Ham helgen etterpå, var det nærmest en unison hyllest i engelske medier.

– Vi kjenner kvaliteten hans. Vi kjenner hverandre. Han er ikke en spiller å vrake. Vi kan ikke spille med en «falsk nier» med ham. Du må tilpasse noen bevegelser med ham, og vi gjør det ganske så bra, sier Guardiola gjennom Citys egne mediekanaler.

FORNØYD: Guardiola har ingen planer om å vrake Haaland.

Han trekker frem at «tallene er ganske like som da vi ble mestere flere år her». Når man teller opp denne sesongen, har laget spilt 20 kamper i Premier League, scoret 53 ganger, sluppet inn 20 mål og tatt 45 poeng. På de 20 første rundene forrige sesong hadde City laget 51 mål, notert 12 baklengs og bokført 50 poeng.

– Erlings tall er utrolige. Han lever 24 timer for jobben. Det er lidenskap. Kjærlighet. Han stresser ikke mye når ting går bra eller dårlig. Han er balansert, opplyser Guardiola.

PS: I Citys neste kamp møtes Haaland og Martin Ødegaard (24) til en norsk duell i Manchester i FA-cupens 4. runde fredag kveld klokken 21.00. Matchen vises på Viaplay.