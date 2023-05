Solskjær om dagens spillere: – Snowflakes

MANCHESTER (VG) – Jeg har ikke gjort dette før, sa Ole Gunnar Solskjær på scenen foran flere hundre betalende tilskuere. Så kom han med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser.

MOTTATT SOM HELT: Ole Gunnar Solskjær ble hyllet igjen og igjen på et supporterarrangement i Manchester sentrum fredag kveld. Her er han i sin tøffere periode i november 2021 som United-manager.

13.05.2023 12:00 Oppdatert 13.05.2023 12:11

– Vi var vinnere, som hatet å tape. De hadde en del krangler, som man bør ha, etter dårlige kamper. Hvis du virkelig tar tak i ting nå, henter de pappaen sin, mammaen sin eller til og med agenten sin ... «snowflakes snowflakessnøflak, et begrep brukt om mennesker om ikke tåler mye.». Ikke mange av dem hadde overlevd i den garderoben (fra Sir Alex’ tid), sa Solskjær fra scenen.

Dermed var tonen satt, selv om han ikke direkte sier at det er dagens United-spillere han omtaler.

Nordmannen er tilbake i Manchester for første gang siden han mistet jobben som trener i United i november 2021. Lørdag skal han tilbake på Old Trafford, og fredag kveld var han midtpunktet på et stort arrangement som dreide seg rundt hans fortellinger fra livet som United-spiss.

Drøyt 400 løste billett på Hotel Mercure, VG var blant tilhørerne. Han antydet også hvordan han tilbød en ung Erling Braut Haaland til United.

DÅRLIG SIKT: VGs journalist fikk fra bord 40 av 40 ikke de beste bildeforholdene, men pikslene til høyre i grå dress er altså Solskjær.

Nordmannen ble møtt med trampeklapp og jubel da han kom inn, scoringer på storskjermen utløste «Olé, olé, olé, olé»-sanger. Før han gikk på scenen, ble et signert portrett av Solskjær solgt for mer enn 25.000 norske kroner.

50-åringen var klar og tydelig på at han fortsatt er tvers gjennom United-mann (hvis noen tvilte), og sa at han hadde en «ny jobb i seg».

Solskjær er for tiden arbeidsledig, men avslørte at den franske klubben Nice har forsøkt å ansette ham. Han utdyper ikke hvorfor han ikke endte på den franske riviera.

Der er imidlertid liten tvil om hva han mener må gjøres med United.

– Oppkjøpet må bli gjennomført. Old Trafford har forfalt. Treningsanlegget (Carrington) har forfalt. Vi er nødt til å ta igjen de andre lagene, var nordmannens klare beskjed – og han virket å støtte Sir Jim Ratcliffes bud i oppkjøpskampen.

Selv om han nå er uten jobb, er han klar på at han ønsker en retur til manesjen. Men han kommer ikke til å jobbe bare for jobbingens skyld, sier han.

– Det må være noe spesielt, en ny klubb eller kultur som virkelig er spennende. Eller kanskje de vil ha meg tilbake i United i en eller annen rolle, hvem vet?

Han forteller også om en sjelden handling fra gamlesjefen Sir Alex Ferguson.

– Det er den eneste gangen Sir Alex har sagt unnskyld til meg. Han ble filmet mens han sa «du burde alltid spille med dine beste spillere», etter at Ronaldo startet på benken en kamp. Da ringte han meg og beklaget, for han vet hvor vanskelig det (United-jobben) er, sa Solskjær fra scenen.

Resten av kvelden var en lang reise ned Memory Lane, før trampeklappende tilskuere hyllet ham på vei ut etter en drøy time i stolen. En stol som for øvrig ble auksjonert bort etterpå.

Solskjær blir også å finne på tribunen når Manchester United møter Wolverhampton klokken 16.00 lørdag. Du kan se kampen på Viaplay eller følge den i VG Live.