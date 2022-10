Dette har aldri skjedd på Stemmemyren før: – Skikkelig flaut

Oppgjøret hadde ingen betydning for tabellen, likevel ble det et bikkjeslagsmål mellom to bitre konkurrenter.

– Jeg var 90 prosent sikker på at jeg røk, sier Ingrid Stenevik om sekundene før dommeren hentet opp kortet fra baklommen.

30. okt. 2022 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

Brann – Vålerenga 1–1 (1–0)

– Det var skikkelig flaut. Da jeg traff bakken, var jeg 90 prosent sikker på at jeg røk, sier Ingrid Stenevik.