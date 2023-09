Napoli med Osimhen-uttalelse etter «TikTok-gate»

Napolis TikTok-video av stjernespissen Victor Osimhen (24) har skapt mye bråk. Klubben sier intensjonen ikke var å narre ham.

STJERNESPILLER: Victor Osimhen med trener Rudi Garcia. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 20:01

«Vi spesifiserer at det aldri var til hensikt å fornærme eller gjøre narr av Victor Osimhen», uttaler SSC Napoli i en pressemelding torsdag.

Bakgrunnen for det absurde TikTok-bråket, var en video som viste Osimhen rope på straffe i kampen mot Bologna som endte 0–0 søndag. Videre viste videoen at han skulle ta straffen, for så å bomme. Gjennom videoen har Osimhen lys «babystemme», som om den er spolt i høy hastighet.

«Give me penalty please», kan man høre stemmen si etterfulgt av:

«Oh, penalty! Lovely, you give me penalty».

Deretter begynner den lyse stemmen å le mens man ser Osimhen bomme på straffesparket.

SCORET: Victor Osimhen scoret for Napoli i 4–1-seieren mot Udinese onsdag. Vis mer

Det fikk storscorerens agent, Roberto Calenda, til å rase. Han kalte det uakseptabelt og sa de vurderer å gå til søksmål.

Osimhen, som scoret og feiret svært dempet i onsdagens 4–1-seier mot Udinese, har i etterkant slettet en rekke bilder i Napoli-drakt fra sin Instagram.

«Vi spesifiserer at det aldri var til hensikt å fornærme eller gjøre narr av Victor Osimhen», skriver Napoli.

Napoli peker også i uttalelsen på at de avslo flere bud på ham i sommer. Klubben trekker også frem at man sosiale medier, og spesielt TikTok, bruker et lettvint språk med kreativitet.

«I tilfellet Osimhen var det ikke med intensjon om å håne.»

«Men hvis Osimhen har oppfattet noen krenkelse mot ham, var dette imot klubbens vilje.»

24-åringen fra Nigeria ble toppscorer i Serie A sist sesong med 26 fulltreffere. Napoli tok ligatittelen for første gang siden 33 år.

Denne sesongen har startet noe tråere: 11 poeng på de første seks kampen.

