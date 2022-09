Følg Åsane-Brann med «Doddo»

(Fra v. ) Stian Borgenhaug, Atle Berntsen og Inge Njøten er blant dem som står bak stuntet. Foto: asanefotball.no

I ettermiddag er det klart for bergensk fotballfest og publikumsrekord på Åsane Arena.

De 3500 billettene er for lengst utsolgt når Brann tar den korte bussturen nordover til kamp mot lillebror Åsane.

Inn mot den har Åsane sammen med klubbsponsorer trykket opp 1600 oransje T-skjorter med påskriften «suppÅrter» trykket på brystet, som de vil dele ut gratis til publikum.

Salgs- og markedssjef i Åsane, Atle Berntsen, spår overfor klubbens hjemmeside supporterkok på byens nyeste fotballstadion.

– Alt ligger til rette for at Brann- og Åsane-supporterne bidrar til en kjempedag på Åsane Arena. Det blir en fin blanding av oransje og rødt på tribunene, og spillerne kommer til å merke at det koker godt, sier han.

Fra klokken 15.30 kan du lade opp til kampen med Ballspark direkte fra Åsane Arena.