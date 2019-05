Disse grepene varsler TILs sportssjef for å komme ut av krisen

1–3-tapet borte mot Strømsgodset ble TILs åttende strake kamp uten seiere. Tabelljumbo TIL er nå desidert sist i Eliteserien med skarve fire poeng på sesongens ni første kamper.

– Det er mye bra som skjer, men det viktigste i fotball, å hindre mål og score mål, der har vi fortsatt en vei å gå. Det er kun én ting vi kan gjøre nå, sørge for at laget blir sterkere og få satt strukturene enda bedre slik at vi bli i stand til å avgjøre kampene til vår fordel, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen til iTromsø søndag kveld.