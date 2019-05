I god tid før folketoget startet marsjen fra Bispegata sto RBK-stjernen blant spillere og klubbmedlemmer, klar for å feire nasjonaldagen. Fotball ville han ikke snakke med Adresseavisen om, men han gledet seg til å gå i tog.

– Dette er alltid en fin dag. Jeg må være helt ærlig å si at jeg trodde været ville bli «bob-bob», for de siste to-tre dagene har det vært veldig svingende. Jeg er veldig fornøyd med at det er solskinn, sier Bendtner.