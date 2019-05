U20-kapteinen tror norsk pass gjør utenlandsdrømmen vanskeligere: – Ikke like lett for oss som for de franske

LODZ, POLEN: Argentina, Frankrike og Italia er bare noen av mange nasjoner med stolte fotballtradisjoner og store premieskap i U20-VM.

Norge, Tahiti, Panama og gruppemotstander Honduras er de eneste av de 24 deltagerlandene som aldri har nådd lenger enn gruppespillet.

Det skremmer derimot ikke Norge, skal vi tro kapteinen.

– Det er veldig få her som er redd for å møte de store lagene. Det er noe som er litt kult med den gruppen her, at samme faen hvem vi møter så er vi ikke redd.

I åpningskampen mot Uruguay fredag var det likevel to meget forskjellige omganger. Der et tamt norsk lag måtte kapitulere to ganger før pause, var det et helt annet lag som kom utpå etter hvilen.

– Det var altfor dårlig det vi gjorde i første omgang. Vi har ofte kommet litt svakt ut i de første kampene vi har spilt i turneringer. Vi vet at vi kommer etter hvert, sa Østigård etter kampen.

LEST DENNE? Norge fast bestemt på å slå tilbake etter VM-tap: – Det bor mer i oss

Tror flere vil ta steget ut

Til daglig er 19-åringen en av fire spillere i Norges 21-mannstropp som tjener pengene sine utenfor landets grenser.

Etter fjorårets EM-sluttspill gikk han fra Molde til Brighton. Der har han i perioder figurert på U23-laget, trent med A-laget og også fått en kamp på benken i FA-cupen.

Han mener at flere spillere på det norske U20-laget har det som skal til for å ta steget utenlands, men tror riksvåpenet i passet kan være en hindring.

– Vi er fra Norge, og det er kanskje ikke like lett for oss som det er for de franske for eksempel. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor mange bra spillere det egentlig er i denne troppen her, fordi vi kanskje spiller i Norge.

Derfor gleder han seg over at lagkameratene får anledning til å vise seg frem i et av de største utstillingsvinduene i fotballen.

– Jeg er ganske sikker på at det er mange her som kommer til å komme seg ut i Europa, og det vil vi vise.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta: Spillere utenfor Norge på U20-landslaget Leo Skiri Østigård Klubb: Brighton Posisjon: Midtstopper Aldersbestemte landskamper: 38 Mål: 7 Eman Markovic Klubb: Zrijnski Mostar Posisjon: Offensiv midtbane Aldersbestemte landskamper: 43 Mål: 8 John Kitolano Klubb: Wolverhampton Posisjon: Venstreback Aldersbestemte landskamper: 36 Mål: 0 Erling Braut Haaland Klubb: Red Bull Salzburg Posisjon: Spiss Aldersbestemte landskamper: 43 Mål: 21 X

Advarer motstanderne

Selv om det ble tap i den første kampen er fortsatt spillerne klare på at målet er avansement. Seire mot land som Tyskland og England det siste halvannet året har gitt selvtillit.

– Vi vet at den planen vi har, vil fungere. Vi er såpass trygg på den at vi kan ta de fleste lagene. Jeg tipper at de fleste lagene i VM har mer respekt for oss enn du tror, sier Østigård og tar en kunstpause og kommer med en advarsel til de andre landene.

– Det er ting de må passe seg for, hvis ikke kommer det til å smelle.

Laget er ikke ukjent med å tape åpningskamper 3–1. Det ble samme resultat mot Portugal i EM. Det portugisiske laget vant senere mesterskapet.

– Det minner litt om EM i fjor. Der tapte vi 3–1 mot Portugal og var nære på å ta poeng. Vi har en egen tendens til å tape første kampen og komme sterkt tilbake, sa landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen rett etter kampen.

Neste kamp i gruppespillet er mot New Zealand, som overbeviste stort ved å slå Honduras hele 5–0 i den første kampen.

– Jeg tenker at vi må ha poeng mot New Zealand. Det blir en ny tøff match, men det er klart at det er et veldig godt resultat av dem.

PS: De to beste i gruppen samt de fire beste av seks gruppetreere går videre i mesterskapet.