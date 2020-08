Fotballtopp fyrer løs mot TIL: – De som leder klubben må våkne

Ernst Vidar Pedersen er sjokkert over at TIL avbryter Brage Berg Pedersens lån i Alta for å sende han sørover. Han mener det er ødeleggende for fotballen i Nord-Norge.

Nå nettopp

Nylig ble det klart at TIL velger å avslutte lånet av Brage Berg Pedersen (20) i Alta. TILs spillerlogistikkansvarlig, Lars Petter Andressen, forklarte avgjørelsen til iTromsø slik:

– Tanken er egentlig at han skal på et annet utlån til en 1.-divisjonsklubb, men akkurat nå er han skadet og trener seg opp hos oss, sier Andressen.