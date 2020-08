«Bunnen er nådd – nå trenger Barcelona en ny revolusjon»

OM FOTBALL: Noe er fryktelig galt i fotballgiganten FC Barcelona. Den som har det verst av alle, er Lionel Messi.

2020: Messi og Barcelona ble filleristet og rundspilt da Bayern München vant 8–2 i Champions League-kvartfinalen forrige fredag. MANU FERNANDEZ, REUTERS

Vi har sett Messis triste ansiktsuttrykk noen ganger nå.

Sjokket da Roma sendte Barcelona ut av Champions League-kvartfinalen for to år siden.

Skuffelsen da Liverpool sørget for tidenes opphenting i semifinalen i fjor.

Og resignasjonen da verdens beste fotballspiller tuslet slukøret av banen etter å ha blitt rundjult og latterliggjort av Bayern München i kvartfinalen for en uke siden.

I de to første ledet Barcelona med tre mål før returkampen.

I den siste var de ikke i nærheten av noe som helst.

Nå brenner det på Camp Nou. Trenere og direktører får sparken. Det rapporteres at Messi vil bort fra klubben så fort som mulig. Klubben har svidd av ufattelige beløp på mange bomkjøp. De får ikke lenger frem nye talenter i verdensklasse, og i korridorene er det full maktkamp.

Fakta FC Barcelona Stiftet: 1899 Hjemmebane: Camp Nou (kapasitet på 99.354) Meritter: 26 seriegull, 30 spanske cuptitler, 5 Champions League-triumfer Kjente spillere: Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Pique Vis mer

Fakta 10 siste år Ligaen: 2011: 1 2012: 2 2013: 1 2014: 2 2015: 1 2016: 1 2017: 2 2018: 1 2019: 1 2020: 2 Champions League: 2011: Vinnere 2012: Semifinale 2013: Semifinale 2014: Kvartfinale 2015: Vinnere 2016: Kvartfinale 2017: Kvartfinale 2018: Kvartfinale 2019: Semifinale 2020: Kvartfinale Vis mer

Forfall over tid

Forfallet har kommet over tid, mange har sett det komme, men ingen i Barcelona har evnet å gjøre noe med det.

«Més que un club» – mer enn en klubb – er det kjente mottoet til den katalanske klubben.

Men det er betimelig å stille spørsmålet om Lionel Messi de siste årene har vært mer enn klubben.

Argentineren har makt over både klubb og garderobe. Så stor er respekten for kapteinen at det angivelig finnes en uskreven regel på Camp Nou om at lagkameratene ikke har hatt lov å takle ham hardt på trening.

Med Messi ute med skade, ville også Barcelona ramle sammen.

Men nå har Barcelona ramlet sammen, med Messi på banen. Og periodevis har han vært kjempegod.

Realiteten er at 33-åringen har reddet laget gang på gang. Men etter den første troféløse sesongen siden den forrige krisen, sommeren 2008, virker det å være lite å redde.

Borte er den glade driblekongen, han som sjarmerte en hel verden og fikk oss alle til å smile, i sesong etter sesong.

2019: Messi og Barcelona ble ydmyket med 4–0 borte mot Liverpool i Champions League-semifinalen. CARL RECINE, REUTERS

Aldrende spillerstall

Han viser fortsatt klasse så det holder, Messi er fortsatt verdens beste fotballspiller, men hele kroppen signaliserer at han hadde det mer gøy på fotballbanen tidligere.

Han har også sagt fra gang etter gang. At det måtte endringer til, blant annet i et knallhardt Instagram-oppgjør i vinter med den nylige avgåtte sportsdirektøren Eric Abidal.

Nøkkelen til problemene ligger i den aldrende spillerstallen.

Ta en titt på lagoppstillingen til Barcelona-laget som vant Champions League i 2015.

Og så kikker du på startoppstillingen til Barcelona-laget som fredag tapte 2–8 for Bayern München i Lisboa.

Seks av spillerne startet begge kampene: Marc-André ter Stegen (28), Gerard Pique (33), Messi (33), Sergio Busquets (32), Jordi Alba (31) og Luis Suárez (33).

Fem av dem er godt over 30 år og på oppløpssiden av sine karrierer.

Barcelona levde litt for lenge på gamle helter og bragder, de evnet ikke å fornye laget.

Det heter seg at lag som vinner pokaler, må hente nytt blod og sult. De er mer enn gode nok der og da, men det skjer noe med spillere som vinner mye over få år. Flere av dem kan bli mette, dynamikken i en garderobe han forandres.

Det kan være at selvtilfredsheten er blitt for stor i Barcelona-garderoben.

Bomkjøp på bomkjøp

Det kan også være at direktører har sett dette. Men de har bommet fryktelig hvis et generasjonsskifte var intensjonen.

Etter forrige Champions League-triumf i 2015 har Barcelona, ifølge The Athletic, svidd av ufattelige 8,5 milliarder kroner på 30 spillere. Men det er kun et fåtall av dem som har svart til forventningene.

Ingen av dem er blitt bærebjelker i laget.

Fortsatt er det «gamlingene» Messi, Busquets, Pique, Alba og Suarez klubbens tilhengere må stole på. Fortsatt går halvparten av klubbens samlede inntekter til å lønne samme gjeng.

Den mest prestisjetunge investeringen, Antoine Griezmann, satt på benken fredag. Den dyreste – Phillipe Coutinho – scoret to for Bayern München. Oh, the irony!

Men det mest illevarslende for Barcelona på lang sikt er likevel utviklingen av egne talenter.

Barcelona hentet i mange år spillere fra sitt La Masia-akademi, blant andre Messi, Xavi, Iniesta, Pique, Busquets, Fabregas, og gjorde dem til verdensstjerner.

Nå sliter Barcelona med å finne plass til gode nok akademigutter i klubbens A-tropp.

Den siste som tok steget fra akademi til A-laget, var Thiago Alcântara.

Han spilte hele kampen og styrte midtbanen fredag – for Bayern München. Oh, the irony!

2018: Messi og Barcelona ble slått 3–0 borte mot Roma i kvartfinalen i Champions League. ALESSANDRO BIANCHI, REUTERS

De kortsiktige løsningene

Barcelonas kortsiktige løsning på krisen har vært å skifte trener. Klubben sparket Ernesto Valverde i januar.

Men et halvt år med Quique Setién har bare gjort vondt verre. Han fikk egentlig aldri muligheten i en garderobe som aldri ville ha ham. Svært sterke individer latterliggjorde Setién, og mandag denne uken ble treneren sparket.

To dager senere var en gammel klubbhelt – Johan Cruyff-eleven Ronald Koeman – klar som ny sjef.

Men vil det løse alle problemer?

Neppe. Nederlenderens trenerkarriere er ikke veldig imponerende og det er over to tiår siden sist han var i Barcelona.

Og er det helt sikkert at Lionel Messi for enhver pris vil bort?

Neppe.

Kanskje er alt et spill? Det kan være at Messis støttespillere lekker opplysninger til avisene som bare er halvsanne.

Det kan være et pressmiddel, det kan være Messis måte å si fra nok en gang om at han ikke er fornøyd med tingenes tilstand i Barcelona.

Barcelona-trener Ronald Koeman fotografert da han ankom flyplassen i Barcelona tirsdag. ALBERT GEA, REUTERS

Presidentvalg og maktkamp

Messis kontrakt går ut i juni 2021. Samme måned er klubbpresident Josep Maria Bartomeu ferdig med sin andre og siste periode i klubben. Supportere er svært misfornøyde og kan ikke få ny president fort nok.

Det betyr ny maktkamp i korridorene.

For er det noe som teller i Barcelona, er det pokaler og valg av klubbpresident. Som regel er også presidentvalg svært nært knyttet til treneransettelser.

En ny president lokker med at han skal få den treneren eller den spilleren for å skaffe stemmer. Jo større navn, desto bedre.

Fortsatt er det få opplysninger om Bartomeu har allierte eller kandidater på sin side til valget, som starter tidlig i 2021.

Men en som ønsker en annen retning, Victor Font, seiler opp som en het kandidat. Han ønsker å endevende klubben, gå tilbake til røttene, bygge helt nytt.

Gerard Pique tilbød seg å forlate Barcelona dersom det var best for klubben i et TV-intervju etter fadesen mot Bayern München. Rafael Marchante, Reuters

Xavi i kulissene

Mannen Viktor Font har pekt ut som ny byggmester, er Xavi Hernandez, akademigutten som ble kanskje Europas beste midtbanespiller under Pep Guardiolas strålende fotballag.

Han er elsket av fansen, han har gått gradene i klubben og ikke minst: Han var lagkamerat og venn i en årrekke med Lionel Messi.

Xavi har ikke ønsket å bli trener under dem som styrer klubben i dag. Men det kan endre seg med ny klubbpresident på plass. Xavi er fremtidens trener i Barcelona. Spørsmålet er når.

Ronald Koeman, som nylig ble hentet av Bartomeu, får uansett kommende sesong på seg.

Så får vi se.

Det er ikke første gangen Barcelona sparker trenere.

Men det som virker sikkert, er at det ikke finnes noen «quick fix» for Barcelona.

De trenger en ny revolusjon. En revolusjon som Pep Guardiola startet da han sparket ut festglade og mette Ronaldinho av garderoben sommeren 2008. Sommeren etter feiret de tre titler – liga, Champions League og den spanske cupen.

Og Messi?

Argentineren som sluttet seg til La Masia-akademiet som 13-åring i 2000, truet også med klubbytte for fem-seks år siden. Det endte med de tre største titlene, og da var Messi plutselig fornøyd igjen.

«Vi har nådd bunnen nå»

Det kan skje igjen. Men det er mange stener som skal snues.

Eller som midtstopperklippen Gerard Pique ærlig erkjente overfor TV-stasjonen Movistar på indre bane etter ydmykelsen mot Bayern München:

– Om det er nytt blod som skal til for å endre dynamikken i klubben, er jeg den første til å gå. Det viktigste er hva som er best for Barcelona. Vi har nådd bunnen nå.