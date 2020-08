Toppserien direkte: Arna-Bjørnar spiller knalltøff bortekamp

Forrige kamp for disse lagene startet likt, men de kom ut av det på to totalt forskjellige måter. LSK lå under 0-2, men snudde til 3-2 seier på overtid. Arna-Bjørnar gikk på sitt største tap til nå med 0-3 på hjemmebane mot Vålerenga.

Forrige kamp for disse lagene startet likt, men de kom ut av det på to totalt forskjellige måter. LSK lå under 0-2, men snudde til 3-2 seier på overtid. Arna-Bjørnar gikk på sitt største tap til nå med 0-3 på hjemmebane mot Vålerenga.

Arna-Bjørnar på sin side kjemper altså helt i bunn. De står kun med en seier og tre poeng på sine første fem. Kun bunnlaget, Røa, som ikke har tatt et eneste poeng ligger bak de på tabellen. Det har også blitt fattige to scorede mål på bortelaget til nå i serien, men det har til nå stort sett vært tap med ett eller to mål. Kun sluppet inn 7 mål på de første fem, ikke så ille det med tanke på hvor mange tap de har dratt på seg.

Arna-Bjørnar på sin side kjemper altså helt i bunn. De står kun med en seier og tre poeng på sine første fem. Kun bunnlaget, Røa, som ikke har tatt et eneste poeng ligger bak de på tabellen. Det har også blitt fattige to scorede mål på bortelaget til nå i serien, men det har til nå stort sett vært tap med ett eller to mål. Kun sluppet inn 7 mål på de første fem, ikke så ille det med tanke på hvor mange tap de har dratt på seg.

DEL