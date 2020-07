Adam Lallana klar for Brighton

Adam Lallana tok et følelsesladet farvel med Liverpool etter at klubben løftet ligatrofeet onsdag. Nå skal midtbanespilleren prøve lykken i Brighton.

Adam Lallana er klar for ny klubb. Jon Super / AP

10 minutter siden

Det bekrefter Brighton på sine nettsider mandag kveld.

– Adam er en veldig spennende signering for oss. Han er en spiller jeg er helt sikker på supporterne gleder seg til å se. Jeg vet at han kommer til å være en eksemplarisk rollemodell for våre yngre spillere. Jeg gleder meg til å se Adam, sier Graham Potter.

Treårskontrakt

Lallanas kontrakt med ligamesterne utløp ved slutten av årets sesong, og engelskmannen har nå signert en treårskontrakt med «The Seagulls» i en kostnadsfri overgang.

– Tusen takk til de fantastiske menneskene som gjorde at dette stedet (Liverpool) føltes som hjemme. Jeg er så takknemlig for å ha vært en del av dette spesielle stedet. Og nå, videre til neste eventyr, skrev Lallana på Instagram før overgangen.

Les også Da Bodø/Glimt rundspilte Molde, begynte Kjetil Rekdal å synge på TV

Viktig scoring

Midtbanespilleren har ikke fått mye spilletid i Liverpool under Jürgen Klopp grunnet flere skader. 32-åringen spilte 22 kamper for de rødkledde i årets sesong, men bare tre fra start.

Han hadde riktignok et viktig innhopp da han scoret utligningsmålet for Liverpool i uavgjortresultatet mot Solskjærs United i oktober.

Slik jublet midtbanespilleren da han utlignet på Old Trafford i høst. Det sørget for at Liverpool fortsatte sin ubeseirede rekke. Jon Super / AP

Lallana kom til Merseyside fra Southampton i 2014 og drar til Brighton med Premier League-gull, mesterligagull, supercup-gull og klubb-VM-gull i lommen etter seks år i Liverpool.

Tidligere mandag ble det klart at også Liverpool-forsvarer Dejan Lovren forlater klubben. Han fortsetter karrieren i Zenit i Russland.

(©NTB)