Leeds rykket opp til Premier League. Det er godt nytt for norsk stortalent.

Opprykket til Leeds gjør at Niklas Haugland (18) er steg nærmere drømmen om Premier League-spill.

Niklas Haugland poserer med Leeds-drakten i 2018. Privat.

– Det er helt sykt. Jeg tror ikke det er gått helt opp for meg ennå. Det er veldig, veldig kult, sier Leeds-spiller Niklas Haugland dagen etter Premier League-opprykket.

Sesongen i akademifotballen ble avbrutt tidligere enn planlagt på grunn av koronaviruset. Derfor har Haugland fulgt opprykksjakten fra Bergen.

Fredag ble det et faktum etter at Huddersfield vant 2–1 mot West Bromwich. Etter at Brentford tapte 0–1 for Stoke på lørdag, kunne de også krone seg som ligamestre.

Det med to kamper igjen å spille.

– Gøy å være en del av

Det skjer etter flere sesonger hvor de har vært svært nære opprykk.

– Det har vært snakk om en forbannelse. Alle snakker om hvor gode de var før. Jeg har hørt hele historien. Jeg vet hvor mye det betyr for fansen, og det er veldig gøy å få være en del av det, sier Haugland.

Fredag trosset Leeds-supporterne myndighetenes råd om sosial distansering. Hundrevis, kanskje tusenvis, samlet seg utenfor Elland Road for å feire med spillerne.

– Jeg har fått bilder av de jeg kjenner, som Oliver Casey (19), Jordan Stevens (20) og Mateusz Bogusz (18). Jeg har fått mye fra innsiden, og det ser ut som de koser seg, sier Haugland.

Slik så det ut da Leeds-spillerne feiret opprykket fredag kveld. MOLLY DARLINGTON / Reuters

– Hadde slått Brann 3–0

Selv er han et stykke fra førstelaget, selv om han ofte trener med seniorspillerne. Det første målet er å komme seg tilbake til England og etablere seg på U23-laget.

– Er et utlån aktuelt?

– Nå har jeg har ikke spilt fotball på år og dag. Vi får se hvordan sesongen blir og om jeg får spilletid. Det må jeg nesten bare ta som det kommer, men akkurat nå ser jeg ingen grunn til å dra på utlån. Jeg vil heller trene med Leeds, sier Haugland.

Opprykket er den andre gode nyheten på kort tid for Haugland. Forrige uke ble det nemlig kjent at Premier League oppgraderer statusen til Leeds-akademiet.

Det betyr at klubben får mer økonomisk støtte og at U18- og U23-laget får bedre motstand.

– Hvor godt er egentlig U23-laget til Leeds?

– Med toppet lag hadde de slått Brann 3–0. Det tror jeg, sier Haugland offensivt.

Han understreker at han er Leeds- og Gneist-supporter, ikke Brann-supporter.

Optimistisk rundt sjansene

Over tid er målet for Haugland å komme seg inn på A-laget til Leeds. Bergenseren tror klubben kan gjøre det bra i sin første sesong i toppdivisjonen siden 2004.

– Jeg tror sjansene for å holde seg oppe er veldig store. Se på Sheffield United. Alt er mulig. Jeg kan ikke se for meg at Leeds rykker rett ned igjen, sier Haugland.

Han viser til FA-cupkampen mot Arsenal i begynnelsen av januar. I første omgang herjet Leeds mot London-klubben, men de tapte til slutt 0–1 etter en scoring av Reiss Nelson.

– Tror du man kommer til å kjøpe mange spillere, eller satse på dem som er der?

– Det viktigste tror jeg blir å få tak i Ben White (på utlån fra Brighton). Jeg tror de henter et par spillere, men ikke noe voldsomt, sier Haugland.