Spesielt én faktor kan avgjøre om Ødegaard blir Real Madrid-spiller

Den spesielle fotballsesongen kan ende med at Martin Ødegaard sier ja til Real Madrid igjen.

Martin Ødegaard er Real Madrids eiendom. Nå ønsker klubben å kalle ham hjem, melder spanske aviser. SUSANA VERA / NTB Scanpix

11. aug. 2020 20:57 Sist oppdatert 6 minutter siden

Spekulasjonene går høyt i spansk presse, som mener returen til fotballgiganten Real Madrid snart blir en realitet for nordmannen.

Hovedstadslaget kjøpte Ødegaard fra Strømsgodset i januar 2015. Han fikk sin debut for klubben noen måneder senere, men har vært innom b-laget og på utlån til flere nederlandske de siste årene. Forrige sesong gikk turen til divisjonskollega Real Sociedad. Intensjonen var en låneperiode på to år.

Petter Veland, som har fulgt La Liga og spansk fotball i en årrekke, sier sjansen er stor for at det blir et bytte fra Real Sociedad. Han forklarer hvorfor:

– Det skyldes kommende sesong, som blir komprimert. Ved å bytte klubb får Ødegaard mindre spilletid enn det er vant til, men sjansen for å få spille forholdsvis mye, er der. Det skal spilles like mange kamper som normalt, men på kortere tid. Da blir det rullering av spillere, for å porsjonere belastningen.

Sesongen starter 12. september, vanligvis er det 12. august. Og den avsluttes et par uker tidligere. Årsaken til det er EM i fotball i 2021. Det betyr 38 kamper i vanlig serie, opp mot 13 i Champions League og potensielt 7 i den spanske serien.

Med full klaff ender antallet på 58 og det er før stjernene samles før mesterskapet som ble utsatt på grunn av pandemien. EM går fra 11. juli og en måned fremover, i tolv forskjellige land.

Fotballekspert Petter Veland. Øystein Klock

Kneet kan også være avgjørende

Veland forteller at Ødegaards litt trøblete kne også kan få en betydning for at han takker ja.

I Real Sociedad ville han vært en nøkkelspiller med mye spilletid.

– Kanskje er det nettopp det kneet hans trenger, at det får hvile litt uten at han må spille hele tiden.

– Kan det være noe negativt forbundet med å si ja til det trygge, for å gå over i en mer uviss rolle?

– Risikoen er der for at han ikke får spille nok, og at utviklingen stopper. Det er større konkurranse innad i laget i Real Madrid. Samtidig er det klart at er man 21–22 år og får mulighet til å spille for den toppklubben og beskjed om at man til en viss grad blir satset på, takker man ja. Klubben har nok en mening med det, dersom de velger å gi ham et tilbud.

Ødegaard har en stemme

Veland tro at det kan gå litt tid før avgjørelsen faller. Mye vil være avhengig av Ødegaard selv og hva hans agent Bjørn Tore Kvarme har av råd. Faren er også trolig inne som en samtalepartner for sønnen.

– Dette er en avgjørelser der Ødegaard er med og tar selv. Han har alltid hatt en stemme i slike avgjørelser, mener Veland.

Fra ja til tja

Simen Stamsøe-Møller, fotballekspert i TV2, hadde sagt ja til at det blir en overgang hvis han hadde blitt spurt ved juletider. Nå sier han tja.

Simen Stamsø Møller i TV 2. Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Martin hadde en forbausende god høstsesong, men klarte ikke å følge opp den på grunn av skader og avdankede form både hos ham og resten av laget.

Han legger til at pilen rett og slett har pekt feil vei i del to av sesongen.

– Martin selv og laget har ikke var i nærheten av å følge opp.

– Men det må vel være fristende hvis tilbudet kommer?

– Selvfølgelig. Jeg var nede og besøkte ham rett før Spania stengte. Han var ikke i tvil om at dersom mulighet bød seg, ville han ta den. Dette er jo selve livsverket for ham, drømmen fra han var 15 år.

– Ulempen vil eventuelt være å slite benken, som han ikke er vant til?

– Ja, han står i fare for å få mye mindre spilletid, men det er en risiko han må ta når den potensielle gevinsten er så stor. Det er omtrent umulig å takke nei når trener Zinédine Zidane ber ham om å komme tilbake.

Siden drammenseren ble hentet til Real Madrid, har mye skjedd. Han har fått mer erfaring i nederlandsk og spansk fotball, men også flere kamper for landslaget.

– Han reiste ut som en guttunge og kom tilbake som en mann, sier Samsøe-Møller.