Aftenbladet har kjøpt TV-rettighetene til Viking i Europa-cupen

– Det var viktig for oss å sikre at våre seere og lesere får bli med på denne ferden ut i Europa, sier Aftenbladets sportsleder.

Her jubler Viking etter å ha slått FKH i fjorårets cupfinale. Triumfen ga Viking plass i kvalifiseringen til årets europacup - som Aftenbladet skal sende direkte. Jon Ingemundsen

Nå nettopp

SR-BANK ARENA: Etter at Viking vant cupfinalen i fjor, sikret klubben seg deltakelse i årets europacup. Etter flere uker med forhandlinger er det nå klart at Aftenbladet har sikret seg TV-rettighetene til å vise kvalifiseringskampene direkte.

– Det var en stor opptur å formidle all gleden, jubelen og de fantastiske scenene som utspant seg i Oslo og på Ullevaal i desember. Vi ønsker at våre abonnenter, seere og lesere skal få bli med på ferden videre ut i Europa, sier Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen og legger til at de har inngått et samarbeid og kompaniskap med VG rundt de eksklusive rettighetene i Norge.

Må gjennom tre runder

Det er 12 år siden Viking forrige gang spilte i Europa. Den gang ble det på hodet ut mot finske Honka i den andre kvalifiseringsrunden. I år går Viking direkte inn i den andre kvalifiseringsrunden.

Det spilles bare én kamp i de tre kvalifiseringsrundene for å komme inn i gruppespillet i Europa-ligaen.

Dette er kampene Aftenbladet har sikret seg:

Torsdag 17. september: 2. kvalifiseringsrunde (trekkes 31. august)

Torsdag 24. september: 3. kvalifiseringsrunde (trekkes 1. september)

Torsdag 1. oktober: Playoff om en plass i gruppespillet (trekkes 18. september)

Viking må vinne alle de tre kampene for å komme til gruppespillet, akkurat slik de gjorde da de blant andre møtte Monaco og HSV i gruppespillet under Roy Hodgson i 2005.

Flere ville kjøpe rettighetene

– Det blir veldig spennende å se hvilken motstand Viking trekker. Håpet er jo at de kommer seg til siste kvalifiseringsrunde og slår ut en god motstander der. Uansett blir dette spennende og noe vi skal satse skikkelig på, sier Stig Nilssen.

Selv om programmet for Viking er heftig utover høsten og vinteren, gleder klubben seg til igjen å spille i Europa.

Vikings påtroppende daglig leder, Eirik Bjørnø, sier det var flere interessenter på banen med konkrete bud på TV-rettighetene.

– Det er utrolig kjekt at vi har fått med Aftenbladet på dette, en lokal aktør som følger oss tett i hverdagen og kan gi oss redaksjonelt trykk inn mot kampene. Vi hadde flere tilbud, men totalpakken til Aftenbladet og VG gjorde at det ble et naturlig valg for oss til slutt, sier Bjørnø.