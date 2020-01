Her er listen over de største lokale fotballtalentene på jentesiden. Kåringen tar for seg årgangene 2002-2005.

BTs vurdering: Svært pålitelig sentral midtbanespiller med lav feilprosent. Godt trent spiller med fint driv og overblikk. Mangler kanskje den helt rå spisskompetansen – på den annen side har hun et ganske komplett register. Spiller sjelden svakt. Tar i disse dager steget fra Stord til Sandviken.